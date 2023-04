¿Son legales los juegos de azar en línea en Chile?

Para ningún chileno será sorpresa saber que los juegos de azar en línea representan una de las actividades más recurridas en el país. Día a día puedes ver una gran cantidad de páginas de casino en Chile online, todos operando sin problemas y tratándose de un pasatiempo totalmente normal. Este perfecto funcionamiento del mercado de casinos en Chile se le debe plenamente a la legislación utilizada en el país. Gracias a ella existe un filtro con el cual regular los juegos y establecimiento que pueden funcionar de forma segura. A continuación, te presentamos los puntos más importantes relacionados con legislación chilena sobre los juegos de azar.

La Ley 19995 y el casino en Chile

A diferencia de otros países, en Chile se regulan los juegos de azar a través de una sola cláusula. Esta es la ley n°19.995, la cual indica que es el Estado quien se encargará de todo lo relacionado a la regulación de los casinos. Sin embargo, dentro de esta ley se hace referencia explícita a que no tiene efecto sobre los juegos de azar en línea, por lo que se limita sobre los establecimientos físicos únicamente.

¿Cómo se regulan los juegos de azar en Chile?

Aun cuando pudiera parecer que el casino en línea es ilegal en Chile, la realidad es una muy diferente. No existe un ente que se dedique a regular esta clase de actividades. Lo mismo podemos decir de la legislación ya que no hay una ley directamente vinculada con los juegos de azar. Sin embargo, en ningún punto se prohíbe la operación de esta clase de sitios web.

De hecho, dentro del territorio chileno podrás conseguirte con una amplia variedad de plataformas que poseen licencias aceptadas. Incluso algunos casinos cuentan con dedicación exclusiva a los jugadores locales, ofreciendo montos en pesos chilenos u ofertas especiales. Todo esto se debe a que dichas plataformas cuentan con licencias externas válidas en el país, por lo que no están operando de forma ilegal.

Posición política del casino online

Si bien la legislación para le juego en línea es inexistente, los políticos fomentan su uso y ha sido un tema tratado en múltiples ocasiones. Durante el año 2012 y 2013 se presentaron diversas propuestas para tratar la regulación de los casinos online. Sin embargo, ninguna de estas llegó a un resultado tangible.

Es posible que la falta de toma de decisiones en este mercado se encuentre relacionada a los intereses políticos. No se ha definido en ningún momento los impuestos que serían aplicados sobre el juego en línea, el cual tradicionalmente suele ser superior al producido por los locales físicos.

De esta forma, dependiendo de la situación referente a los impuestos podría incluir un ambiente levemente hostil para el jugador de casinos en línea. Por lo tanto, el usuario no se vería interesado en este mercado y su llegada a Chile resultaría incluso perjudicial para el casino tradicional.

Propuesta para años futuros

Actualmente puede esperarse que nuevamente se manejen temas relacionados con el panorama legal del juego online. Aun así, de momento no se ha visto nada similar. Todo parece reducirse a esta pequeña guerra de intereses sobre los establecimientos físicos, los impuestos y las nuevasplataformas virtuales. Por lo tanto, hasta que no exista una propuesta que permita beneficiar la inclusión del juego en línea a Chile, no veremos una regulación formal de este mercado.

En base a ello, lo mejor que puede hacer el consumidor chileno de esta clase de sitios es continuar jugando en plataformas con licencias del exterior. Estas tienen los mismos beneficios que cualquier otro sitio y no te verás limitado bajo ningún concepto.