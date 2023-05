81% de quienes han ingresado al Registro de Cuidadores en Magallanes son mujeres





El objetivo principal de esta iniciativa, junto a los diálogos es abordar los desafíos que enfrentan las mujeres en los diferentes territorios de la Región en materia de cuidados.



La seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Magallanes, Sylvia Alejandra Ruiz Ovando, junto a funcionarios de la Seremía de Desarrollo Social y Familia llegaron hasta la sede de la Agrupación Ama Down para inscribir en el Registro Social de Hogares a las personas cuidadoras de la agrupación.



La iniciativa nace de un compromiso asumido por la Seremi Ruiz Ovando con las madres de la agrupación, quienes son las que cumplen el rol de cuidadoras en Ama Down, como una forma de facilitar el registro y a su vez avanzar en la base de datos de cuidadoras a nivel regional, con miras hacia el sistema nacional de cuidados



«Estamos muy contentas de apoyar estas iniciativas que surge de las mismas agrupaciones de familias con personas en situación de discapacidad, ellas son las que conocen la realidad se sus participantes y quieren ser parte de este Sistema Nacional de Cuidados. Como ministerio estamos trabajando para dar visibilidad a las personas cuidadoras, porque sabemos que en su gran mayoría son mujeres; a cada agrupación que se nos acerca, les apoyamos en la gestión de este trámite de solicitud del Complemento Cuidado del RSH, que se debe realizar ante la secretaría regional del Ministerio de Desarrollo Social y Familia”, señaló la seremi de la Mujer y la Equidad de Género.



En total fueron 10 las mujeres cuidadoras de la Agrupación que desde hoy formarán parte del Registro. Esta es una manera de ir avanzando hacia El Sistema Nacional de Cuidados, una de las propuestas fundamentales del Plan de Gobierno del presidente Gabriel Boric, y que busca relevar el rol de las personas cuidadoras en la sociedad, fomentando su capacitación y empleo formal, y consolidando un Registro de Personas Cuidadoras, entre muchas otras medidas.



Para Luz Lemus, miembro de la Agrupación de Familias AMA DOWN. «Esta actividad es muy importante para nosotros, ya que muchas de las personas de nuestra agrupación son adultas que no se manejan en temas de redes sociales o en estas aplicaciones, y les cuesta hacer trámites, y también porque es importante tener un registro de personas cuidadoras de todo Punta Arenas y a lo largo de todo Chile, porque es un trabajo más y no es considerado como tal. En nuestra agrupación participan en su mayoría matrimonios, pero siempre recae más el cuidado sobre las mamás», comentó.



En Magallanes a la fecha se han registrado como cuidadoras 592 personas, de las cuales el 81% corresponden a mujeres. Es precisamente por esta razón que la actividad resulta tan relevante para la Seremi Ruiz Ovando, quien concluye, “Para el ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, es de especial interés poner el foco en las personas cuidadoras que son en su mayoría mujeres, visibilizar el rol de las cuidadoras, atendiendo sus necesidades y entender que este es un trabajo que debe ser reconocido”, agregó.