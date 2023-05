Aprobado en la sala de la Cámara de Diputados el aumento al ingreso mínimo

54 diputadas y diputados participaron hoy en el debate del aumento del ingreso mínimo, propuesta (boletín 15864) que aprobó hoy la Sala de la Cámara, en general y en particular, quedando en posición de pasar al Senado, a su segundo trámite.

Para Gael Yeomans (PCS), no basta sólo con votar a favor de la idea de legislar, sino, también, apoyar en particular la iniciativa. Llamó a la oposición a no dejar caer el proyecto y votar en contra de las y los trabajadores del país. Igualmente, repasó las medidas pro pyme que la propuesta considera.

Jaime Sáez (RD) desacreditó los argumentos expuestos por quienes están en contra del proyecto. Destacó que fue este Gobierno el primero en entregar un apoyo a las mipymes para aumentar el salario mínimo, junto con Canadá. Criticó que se solicite un acuerdo unánime con las mipymes Relevó, además, la mejora en la calidad de vida de las personas y sus efectos favorables en consumo y actividad económica.

Boris Barrera (PC) alertó que rechazar la iniciativa sería atentar en contra de un millón de trabajadores/as. Recalcó que ellos/as aspiran a que sus salarios superen, al menos, mínimamente, la línea de la pobreza. Resaltó que, para apoyar a las mipymes, se entrega un subsidio diferenciado, junto con otros beneficios. Por ello, enfatizó que la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas apoyó el acuerdo con el Gobierno.

Juan Santana (PS) criticó la insistencia en oponerse al aumento del salario mínimo. Lamentó que sectores de oposición soliciten aumentos al subsidio para las pymes, pero rechacen las medidas que buscan entregar más recursos al Estado. Junto a esto, hizo un llamado a las y los parlamentarios de Chile Vamos a apoyar las mejoras en la calidad de vida de las personas.

RN, Evópoli, UDI y PREP

Miguel Mellado (RN) relevó la importancia de mantener el diálogo y llamó al Ejecutivo a realizar un último esfuerzo para llegar a un acuerdo. Recordó que una parte de los gremios de las pymes no firmó el acuerdo y que pidió votar en contra, de no mejorarse las condiciones. “Es necesario dar un poco más a las mipymes que estarán afectadas por el aumento”, remarcó.

Christian Matheson (Ind-Evop) afirmó que esta, junto a otras propuestas, afectará a las pymes. Alertó que ellas ya fueron afectadas por el estallido social, la pandemia y la inflación, entre otros temas. Así, pidió que se avance en más generación de empleo y en políticas pro inversión. Asimismo, en definir una ley de largo plazo de ingreso mínimo.

Para Felipe Donoso (UDI), es poco entendible que se presentara el proyecto antes de una elección y planteó que ello resta confianza al Gobierno. Igualmente, criticó que la propuesta se presente en un contexto adverso, donde muchas empresas están al borde de la quiebra, por lo que no se debe generar más presiones sobre ellas. ¿Qué le vamos a decir a los trabajadores cuando pierdan los empleos?”, cuestionó.

Agustín Romero (PREP), en tanto, criticó en el debate del aumento del ingreso mínimo las iniciativas del Ejecutivo en materia laboral y económicas. Sostuvo que este es un incremento por sobre lo que puede soportar la economía. Evaluó que si se quiere recuperar los indicadores previos al estallido social, faltan 700 mil trabajos. En dicho contexto, llamó a entregar recursos directos a los más vulnerables.

Bancadas DC, PL y PPD

Alberto Undurraga (DC) sostuvo que es muy necesario aumentar el salario mínimo y se haga en forma gradual, como lo expresa el proyecto. Ello, para la dignidad de los trabajadores y por el alza del costo de la vida. Asimismo, alertó que, para que esto sea sostenible, se requiere un apoyo especial a las pymes. En tal ámbito, valoró los perfeccionamientos alcanzados en el Congreso, basados en los acuerdos alcanzados por el Gobierno con parte de los gremios de las pymes.

Alejandro Bernales (PL) estimó que se debe ayudar tanto a los trabajadores como a las mipymes, Reconoció que estas últimas han debido enfrentar diversos problemas, pero observó que esta propuesta se hace cargo de parte de ellas. Así, se define un adecuado equilibrio. En todo caso, solicitó continuar en la línea de respaldar otras iniciativas que avancen en justicia tributaria.

Para Raúl Soto (PPD), no es posible cerrarle la puerta a un millón de familias que vive con el sueldo mínimo. Requirió que los extremos políticos cedan en sus posturas y se fomente el diálogo en beneficio del país. Relevó que es importante, tanto avanzar en mejores salarios, como en ayudas a las pymes. “Podemos avanzar en ambas direcciones y lo que está proponiendo el Gobierno va en esa dirección”, sentenció.

Comités Social Cristiano, PDG e Independientes

En el debate del aumento del ingreso mínimo, Miguel Ángel Calisto (Ind) solicitó que no se cierre la puerta a que el aumento del sueldo mínimo avance. Dijo que espera que el Gobierno llegue con más apoyo a las micro y pequeñas empresas y eleve aún más los subsidios y los beneficios tributarios para ellos.

Víctor Alejandro Pino (Ind) habló desde su experiencia, habiendo tanto recibido el salario mínimo como actuado en calidad de pequeño empresario. En dicho plano, llamó a dar un voto de confianza al Gobierno de que ayudará a las mipymes y a apoyar esta propuesta, que pone por delante las necesidades de la gente.

René Alinco (Ind) llamó a que la consigna de “dignidad salarial” sea realidad. Alertó que es necesario atender la disminución del poder adquisitivo y, si bien dijo que aprobaría la propuesta, la estimó insuficiente.

También intervinieron Héctor Barría (DC), Lorena Fries (PCS), Marcos Ilabaca (PS), Johannes Kaiser (PREP), Alejandra Placencia (PC), Francisco Pulgar (IND), Marta González (Ind), Gonzalo De la Carrera (IND), Francisco Undurraga (Evop), María Francisca Bello (PCS), Luis Sánchez (PREP), Daniel Melo (PS), Carolina Tello (PC), Héctor Ulloa (Ind), Felipe Camaño (Ind), Cristhian Moreira (UDI), Gloria Naveillan (Ind), Mónica Arce (Ind), Luis Alberto Cuello (PC), Juan Carlos Beltrán (RN), Felipe Donoso (UDI), Nelson Venegas (PS), Enrique Lee (PRI), Cristián Tapia (Ind), Jorge Guzmán (Evop), Frank Sauerbaum (RN), Gaspar Rivas (PDG), Maite Orsini (RD), Camila Musante (Ind), Jaime Naranjo (PS), Jorge Brito (RD), Diego Ibáñez (PCS), Daniel Manouchehri (PS), Ricardo Cifuentes (DC), Eduardo Durán (RN), Daniela Serrano (PC), Joanna Pérez (Ind), Cristián Araya (PREP), Roberto Arroyo (Ind), Tomás Hirsch (PAH), Andrés Giordano (Ind) y Nathalie Castillo (PC).

Postura del Ejecutivo en la discusión

En el debate del aumento del ingreso mínimo expusieron en representación del Ejecutivo la ministra del Trabajo, Jannette Jara; de Economía, Nicolás Grau; y de Hacienda, Mario Marcel.

Jeannette Jara remarcó la necesidad de proteger el ingreso mínimo como base de subsistencia de las familias. Acotó que esta es una oportunidad para que, en dos años, puedan salir de la línea de la pobreza. “Impacta en 940 mil familias del país. Esa es la magnitud de este proyecto de ley. Por eso es preocupante que algunos se van a oponer a la sola idea de abrir este debate”, enfatizó.

Además, recordó que este Gobierno fue innovador al entregar un subsidio a las mipymes.

Nicolás Grau agradeció las conversaciones en las comisiones y los perfeccionamientos realizados en ellas al proyecto. Acotó que, en la actualidad, 131 mil pymes reciben el subsidio para pagar el ingreso mínimo. Agregó que, ahora, se destinarán 380 mil millones de pesos para este subsidio.

Agregó que, entre otras acciones, se dará máxima urgencia legislativa a un proyecto que permitirá aumentar en 300 millones de dólares al año las compras a empresas de menor tamaño. Asimismo, hay compromisos relacionados a permisos de circulación y sobre cambios a subsidios en zonas extremas.

Mario Marcel informó que, en paralelo a la sesión, se continuó con las negociaciones. A lo ya mencionado por Grau, dijo que, en materia tributaria, se postergará el ajuste al impuesto de primera categoría. Este iba a pasar de un 10% a un 25%. La norma, que se incorporará en el Senado, indicará también que la tasa, en 2024, será de 12,5%.