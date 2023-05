Comuna de Porvenir trabaja en una nueva Ordenanza Municipal ante el aumento de perros y caballos en las calles

La necesidad de una política pública que aborde la tenencia responsable de animales se ha vuelto un asunto de notoriedad en la comuna de Porvenir, especialmente ante la presencia de perros, caballos y otros animales sueltos.

Ante esto, el alcalde José Gabriel Parada Aguilar confirmó que se está trabajando en un proyecto que prevé una inversión de 430 millones de pesos con el fin de abordar esta problemática.

“Es un tema complejo en la comuna”, aseguró el edil, quien viene trabajando junto a organizaciones comunitarias y la sociedad civil para diseñar distintas líneas de acción en este sentido.

En relación a los equinos abandonados que han sido visto recorriendo el sector urbano de la ciudad, el alcalde indicó en una entrevista radial que “uno sabe de quiénes son, me ha tocado incluso conversar con algunas personas, los he llamado, he ido a los predios”, para que se preocupen de sus animales.

El jefe comunal apeló a la “responsabilidad de los ciudadanos”, pero advirtió que cuando las personas no se hacen cargo, es el Estado el que debe intervenir.