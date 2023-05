Discurso del Presidente Gabriel Boric al término del proceso electoral de Consejeros Constitucionales

Compatriotas, ciudadanos y ciudadanas de Chile,

Hoy nuestro pueblo ha participado de una jornada democrática y sin sobresaltos. El pueblo de Chile vuelve, una vez más, a expresar sus posiciones de manera democrática en las urnas y nuestro país, y esto es importante y no es obvio, una vez más, utiliza el diálogo para resolver sus diferencias porque hemos entendido todos, en todo el espectro político, que la democracia se defiende y fortalece siempre con más democracia y nunca con menos.

Quiero partir agradeciendo a todos y todas quienes han hecho posible que un evento de tal magnitud como el de hoy haya resultado de manera impecable; al Servel, a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, a los vocales de mesa, apoderados y apoderadas, a quienes trabajaron, también, para transportar a nuestros compatriotas y a todos quienes concurrieron a las urnas a votar.

Este día se ha cumplido una nueva etapa del Proceso Constituyente iniciado en 2019, en momentos difíciles para nuestra Patria. Y quiero decirles que volvemos, una vez más, a tener una oportunidad de construir, con diálogo y encuentro, una nueva Carta Magna que represente, de la mejor manera posible, los anhelos y el tipo de país en el que, como chilenos, queremos vivir en las próximas décadas.

Esto no debe ser pensado de cara a la próxima elección ni siquiera solamente en función de un período de gobierno, tiene que ser pensado para las generaciones que hoy habitan nuestra Patria y, sobre todo, para las futuras. Una Constitución de durar décadas y, por lo tanto, debemos ser capaces de cerrar exitosamente este debate.

Pensemos en los niños y niñas de Chile que sé que hoy también nos están escuchando, pensemos que nos debemos a nuestros trabajadores, a las mujeres que trabajan el doble -la mitad del sueldo y doble labor-, al mundo campesino que tanto tiempo ha sido olvidado, a las personas mayores que merecen una vejez digna, a quienes han sido, por uno u otro motivo, excluidos del progreso; es a ellos a quienes nos debemos.

Se han elegido hoy 50 Consejeros y Consejeras Constituyentes, y como Presidente de la República, en nombre del Estado y del pueblo de Chile, les invito actuar con sabiduría y con templanza. La historia de los pueblos se construye en base a un continuo de aprendizajes y este Consejo va a tener la responsabilidad republicana de hacer de esos aprendizajes una lección para evitar que la historia se repita y se redacte, así, un texto que intérprete a la gran mayoría del país.

El proceso anterior, y debemos decirlo, fracasó, entre otras cosas, porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar, desde ya, al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento.

Este proceso no puede ser de vendettas, sino de poner por delante a Chile y a su gente antes que a los intereses partidistas o personales.

A Chile Seguro y sus partidos los invito, desde ya, a construir grandes acuerdos por nuestra Patria, tal como me han manifestado en reiteradas ocasiones la voluntad avanzar en esa dirección.

Y a los partidos de Gobierno los llamo, en estos momentos, a la unidad que es la que nos permitirá seguir luchando por las convicciones que tenemos y por las cuales, no hay que olvidar, estamos hoy acá en La Moneda.

Una Constitución que nazca de un proceso democrático podrá tener legitimidad social y dar estabilidad de largo plazo a nuestro país, que es lo que nuestra gente necesita. Y si somos capaces de bajar las barreras y superar las desconfianzas y la polarización, no me cabe ninguna duda que vamos a ser capaces de lograrlo.

Pensemos un poquito en el mapa más largo, más allá de este día o, incluso, de estos últimos años, en nuestra larga historia republicana en donde, desde O’Higgins y la lucha por la independencia, a la gesta de Prat, cuyo sacrificio nos recordó que la derrota es siempre breve, a Pedro Aguirre Cerda con la construcción de un nuevo Estado consolidando la Constitución del 1925, de Alessandri, a la Reforma Agraria de Frei o la nacionalización del cobre Allende o en tiempos más recientes, la recuperación de la democracia liderada por el Presidente Aylwin y las fuerzas políticas que acompañaron este proceso y la lucha contra la Dictadura o el terremoto del 2010 cuya reconstrucción le tocó enfrentar al Presidente Piñera, en todos estos eventos ha quedado claro que cuando, como país, somos capaces de unirnos, sacamos lo mejor de nosotros mismos y avanzamos. Vamos hacia delante.

Hay algo de cara a los resultados de esta elección que no debemos olvidar, esta estuvo marcada, sin lugar a dudas, y así lo han reconocido todos los actores políticos, y, por cierto, la gente que fue a votar, por la crisis de seguridad y la crisis migratoria que han calado profundo en el ánimo de nuestros compatriotas, pero a estas crisis, quiero que sepan, les estamos dando respuesta y la estamos enfrentando y trabajando firmemente como Gobierno, pero no solo como Gobierno, como Estado, con la colaboración de todos los sectores.

Así se demuestra, por ejemplo, con el primer vuelo de repatriación a ciudadanos venezolanos que salió la madrugada de ayer desde Arica o la desarticulación de diferentes bandas delictuales que han cometido delitos que no son tolerables en nuestra Patria.

Pero estas dos crisis no pueden hacernos olvidar, queridos compatriotas, y ustedes lo sabes mejor que yo, que las causas del malestar que se expresaron en el Estallido Social del 2019 siguen presentes.

Y, por lo tanto, para ustedes, que nos están escuchando hoy en las casas, es un compromiso que debemos asumir, el terminar con los abusos, construir un nuevo sistema de pensiones que garantice pensiones dignas, apuntalar el crecimiento económico distribuyendo a la par, de manera más justa la riqueza que entre todos generamos para enfrentar la desigualdad lacerante de nuestra Patria, descentralizar también las decisiones para que las regiones -sé que nos están escuchando de todas las regiones de Chile- sean más fuertes, recuperar la brecha educativa postpandemia y que nuestros estudiantes puedan volver a estudiar con todas las garantías, terminar con la violencia hacia las mujeres y las diversidades, fortalecer la salud pública y solucionar la crisis de la salud privada. Tener, en definitiva, un nuevo pacto de desarrollo que equilibre crecimiento con el cuidado del medio ambiente en que vivimos.

Esta es la agenda del Gobierno que hoy, mientras, paralelamente, el Consejo Constitucional deliberará para cumplir su tarea de ofrecerle al pueblo de Chile un nuevo proyecto de Constitución, nosotros estaremos ejecutando y gobernando. Creemos que es el mejor favor que le podemos hacer el proceso, gobernar firmes, gobernar bien para todos los chilenos y chilenas.

Y no me cabe ninguna duda que juntos, sector público y sector privado, en conjunto con la sociedad civil, lo vamos a lograr. He escuchado en los últimos meses muchas voces que han manifestado disponibilidad para ellos y ya resuelta esta elección es el momento encontrarnos.

Sin lugar a duda, se harán muchísimas lecturas de los resultados de hoy y, en mi opinión, uno de los puntos más relevantes, además, por cierto, del innegable crecimiento del Partido Republicano, es que hay una mayoría diversa de chilenos y chilenas que se ha comprometido, públicamente, con construir una nueva Constitución para nuestro país y que eligieron Consejeros y Consejeras que públicamente se han manifestado a favor de que Chile cuente con una nueva Carta Magna. Es posible construir esas mayorías, es posible conversar, entender que lo mejor para Chile no está en acrecentar las divisiones, sino en buscar nuestros puntos de encuentro.

Lo que Chile espera es que todos los sectores políticos, Unida por Chile, el Partido Republicano, Chile Seguro y también quienes no han alcanzado Consejeros Constitucionales, pero que van a jugar un rol, además de la sociedad civil que tiene que tener un rol importante de participación en el proceso, podamos encontrarnos y ponernos de acuerdo porque llegar a acuerdos es por naturaleza algo que es difícil de alcanzar y, a veces, en momentos de polarización, se torna contraintuitivo.

Lo común y lo más fácil, y esto ha sido un aprendizaje de la historia de Chile, es reforzar solo las ideas propias más que encontrar aquellas cosas que nos puedan unir, pero la ciudadanía, no tengo dudas, nos demanda un esfuerzo mayor aún, que salgamos de esa posición de comodidad, que escuchemos a quien piensa distinto y veamos en esa opinión algo valioso que puede mejorar la propia, nos demanda a estar a la altura de los acuerdos que nos abran caminos para alcanzar un mejor futuro para las mayorías de nuestra Patria. Y les digo, habiendo recorrido Chile, sus 16 regiones, tenemos todas las posibilidades de lograrlo.

En el Gobierno seguiremos trabajando con un sentido de urgencia cotidiana para mejorar la vida de nuestros compatriotas, atendiendo las urgencias y necesidades, enfrentar la delincuencia con más recursos y mejores herramientas para nuestros policías a la vez que fortalecemos y recuperamos nuestros barrios y nuestros espacios públicos, fortaleciendo también la educación, la cultura, el deporte, hacernos cargo de la crisis migratoria que afecta a nuestro continente, como hemos logrado gracias al diálogo con los países involucrados en esta crisis, como demuestra la primera repatriación de ciudadanos venezolanos que se consolidó el día de ayer y que esperamos no sea la única.

Vamos a avanzar, además, en un acuerdo para legislar una reforma tributaria y previsional que considere las diferentes visiones que existen en la política chilena, pensando en la gente, pensando en cómo mejoramos la pensiones de ustedes que están en su casa, de un acceso digno a la salud, de desarrollar una industria del litio que nos permita mirar de frente el futuro. Y estas son solo algunas de las tareas que tenemos como Gobierno.

Y permítanme, para terminar, una última y breve reflexión. Cuando el péndulo de la historia, en tiempos cortos, se mueve de un extremo a otro incesantemente, siempre son las personas más vulnerables las que sufren el efecto del enfrentamiento entre las élites. El liderazgo, tengo la convicción, se juega en detener este movimiento pendular, en un equilibrio que apunte hacia un progreso que pueda ser compartido y apropiado por todos. Esa es la que entiendo como mi tarea como Presidente de la República y a esta, compatriotas, los convocó.

No me cabe ninguna duda que, con buena fe, con voluntad de entendimiento y poniendo a Chile, a nuestra Patria que queremos tanto, por delante lo podemos lograr.

Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias y gracias por seguir fortaleciendo la democracia en estos tiempos.