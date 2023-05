En reunión con Seremi de Transportes y Telecomunicaciones Rodrigo Hernández | Delegada Muñoz solicita aumento de tramos en subsidio aéreo y mejorías en servicio marítimo para la Provincia Antártica Chilena

La máxima autoridad provincial dio a conocer las principales inquietudes de conectividad que se presentan para las y los residentes de la zona austral. En tanto, el seremi Rodrigo Hernández anunció que a partir del segundo semestre de este año visitará periódicamente Puerto Williams, con el objetivo de fiscalizar los servicios y escuchar las necesidades de la comunidad.



Aumento en los tramos del subsidio de transporte aéreo para residentes, mayor fiscalización ante cancelaciones y cambios de horarios del mismo y mejoramiento en el servicio subsidiado de transporte marítimo, fueron algunos de los temas planteados por la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, al seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes y Antártica Chilena, Rodrigo Hernández.



Actualmente, el subsidio de transporte aéreo cubre un 95 por ciento del pasaje para las y los residentes de dicha provincia, quienes pueden acceder hasta cuatro tramos anuales entre Puerto Williams y Punta Arenas bajo esta subvención financiada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y administrada por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena.



En este sentido, la delegada Muñoz, durante la reunión sostenida con el mencionado seremi en dependencias del organismo gubernamental ubicado en la capital regional, instó a aumentar el presupuesto anual y así incrementar los tramos para residentes de acuerdo a la zona extrema e insular donde habitan.



“Sabemos que hasta cuatro tramos no es suficiente, entendiendo que estamos en condición de isla, entendiendo que casi gran parte en temas de salud, trámites o hacer cosas muy básicas, tenemos que hacerlas en Punta Arenas, por lo tanto, sabemos los costos que están asociados. No es fácil salir (de Isla Navarino) y contar con presupuesto. También hay que entender que hay un alza del mismo pasaje (actualmente, el precio normal para un tramo es de 99 mil 448 pesos), por lo que es algo que no podemos regular con la misma empresa (Aerovías DAP). Todo esto lo manifestamos al seremi, quien lo va a elevar a nivel central, por lo que esperamos tener una buena respuesta”, dijo la autoridad provincial.



En cuanto al servicio marítimo subsidiado entre Punta Arenas y Puerto Williams, y viceversa, la delegada Muñoz destacó el aumento de presupuesto en el último contrato establecido entre el mencionado ministerio y Tabsa, empresa naviera que realiza la conectividad a través del ferry Yaghan. Sin embargo, declaró que “hay que mejorar bastante el servicio, como las limitantes relativas a las cargas, pero está la invitación al mismo seremi para que visite Puerto Williams y escuche de manera directa a los vecinos y vecinas las problemáticas que tenemos con la conectividad”.



En este aspecto, el seremi Hernández adelantó que espera viajar periódicamente a la capital provincial a partir del segundo semestre de este año, una vez que se resuelvan temas administrativos que le han imposibilitado asistir a la zona, para poder reunirse con la comunidad. “Lo importante es mantener de buena forma y mejorar los subsidios que tenemos para la conectividad con Puerto Williams, poniendo énfasis en la calidad de vida de las personas, lo que realmente necesitan hoy y también proyectarnos a futuro. Son temas que tenemos que ir trabajando con la comunidad y también con el ministerio. Nosotros tenemos muy claras las necesidades del territorio en general, pero tenemos que ir levantando esto para que se haga carne en los presupuestos que vamos a ir teniendo año a año”, dijo.



Además, la autoridad regional no sólo se comprometió a fiscalizar los servicios subsidiados por el ministerio al que representa, sino que también “conversar con la comunidad en distintas instancias, una y otra vez, sobre el tipo de transporte que tenemos con Puerto Williams y la naturaleza de sus subsidios; qué es lo que están buscando subsanar, porque esa información, a pesar de que se ha bajado históricamente, que se ha entregado a la ciudadanía, las nuevas generaciones o el tiempo mismo hace que se vaya perdiendo la parte fina de toda esta operación que hacemos como sociedad para conectar cada parte del territorio de Chile, sobre todo aquellas zonas más aisladas. Y eso requiere que nosotros como autoridades estemos en constante contacto y comunicación con la comunidad, y para ello tendremos que viajar para allá periódicamente”.

