Gobierno de Chile en Magallanes y Antártica Chilena: los desafíos, logros y metas | Andro Mimica, SEREMI de Gobierno | Opinión



El día martes 23 de mayo el Delegado Presidencial Regional realizó la cuenta pública participativa 2023. En ella se hizo referencia a los diferentes desafíos y avances que el Gobierno de Chile ha tenido en la región de Magallanes. La intención fue ser transparentes, informar y, principalmente, abrir espacios de participación. Porque, si bien sabemos que siempre hay espacios para mejorar y no somos ingenuos en creer que todo marcha perfecto, tenemos claro que hay objetivos y acciones que sustentan la presencia del Gobierno en la región. Además, por supuesto que hay logros que dar a conocer y metas en las que avanzar. En este breve texto pretendo dar a conocer algunos de los contenidos expuestos en dicha cuenta pública.

En tal sentido, el horizonte del Gobierno tiene ejes claros: En primer lugar, el mejor vivir, en donde podamos erradicar la pobreza en todas sus formas, fomentar la cohesión social y tener barrios integrados. En segundo lugar, hacer de nuestra región un Magallanes digno y seguro. En tercer lugar, fomentar la conectividad, permitiendo que el Estado llegue a lugares en los cuales antes no estuvo presente y que se encontraban aislados por diferentes razones geográficas. En cuarto lugar, fomentando a que nuestro territorio crezca de forma justa y sostenible.

Respecto a lo anterior, hay importantes puntos que comunicar, logros que valen la pena mencionar. Sobre el eje de mejor vivir, la construcción de un segundo condominio de Viviendas Tuteladas en Puerto Natales con una inversión de $1.530 millones, la aplicación del Copago 0 en donde aquello ha permitido 130.847 prestaciones y el uso de un presupuesto asociado de $317.719.958, el término de las obras civiles en el CESFAM Thomas Fenton en Punta Arenas que beneficiaría a más de 12.000 personas o la ejecución del gran Plan de Emergencia Habitacional que tiene una meta de 3.500 viviendas durante nuestro periodo.

Por otra parte, sin lugar a dudas, el tema que actualmente ha sido más sentido por la ciudadanía guarda relación con la seguridad. En ello, las y los habitantes de la región tienen razón, no sirve de nada proveer de seguridad económica y social, si el Estado es incapaz de instalar certezas y tranquilidad en cada hogar. Es frente a esto que el Gobierno ha tomado medidas claras y concretas. En específico, la región ya cuenta con 8 oficinas locales de niñez, implementó un Fondo Nacional de Seguridad Pública a través de 6 iniciativas y con una inversión de $443 millones, se invertirá más de $25.000 millones en infraestructura para Carabineros de Chile. También, vienen grandes desafíos y metas a cumplir, por ejemplo: La construcción del Centro de la Mujer y Casa de Acogida en Punta Arenas, el desarrollo del proyecto de construcción de una Unidad Básica Forense en Puerto Williams o la ejecución del programa “Lazos”, que apoya a familias para que niños, niñas y adolescentes pueden desenvolverse en un ambiente seguro alejados de conductas de riesgo.

La conectividad es una urgencia evidente en todo Gobierno que busca descentralizar y, más aún, en una zona extrema. En tal sentido, el mejoramiento del Área Movimiento Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo será de $31.000 millones, se dará un apoyo a diferentes comunas de Magallanes desde 48 proyectos y por un monto superior a los $4.890 millones. En términos viales se seguirá mejorando la Ruta 9, sector Cerro Castillo – Bifurcación Ruta Y-150 y se avanza en el plan “Todo Chile Conectado” que beneficia a 19 localidades y significa una inversión de $292 millones.

Finalmente, nuestra economía tuvo un crecimiento del 3% durante el año 2022, siendo la tercera región que más creció en el país, lo que nos da una perspectiva positiva y nos incentiva a seguir avanzando. En el mismo sentido, se destaca el plan de recuperación inclusiva “Chile apoya” que durante el 2022 se realizó transferencias a 1.185 beneficiarios por un monto total de 3.000 millones de pesos. Además, 15.999 personas se beneficiaron de la Pensión Garantiza Universal, implicando más de 26.000 millones de aportes, 1.751 personas accedieron al Subsidio Protege, 13.591 al IFE Laboral y se invirtieron más de $5.600 en el Bono Chile Apoya durante el invierno pasado, apoyando a más de 35.000 personas.

En términos generales, el Gobierno ha avanzado en materias de gran relevancia. No hay dudas que quedan muchos aspectos a los que tener en cuenta y en los que se debe seguir trabajando. Se ha priorizado el enfrentar las urgencias y necesidades de nuestras y nuestros compatriotas, pero no perdemos de vista que para dar espacio a un mejor futuro se debe tener en vista el desarrollo y la construcción de un Estado que provea a cada habitante de este territorio de bienestar y seguridad.