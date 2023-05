Hijas e hijos junto a sus familias y amistades destacaron a sus madres quienes se convirtieron en propietarias | Delegado Presidencial y SEREMI de Bienes Nacionales entregan títulos de dominio

El Gobierno espera entregar unos 270 títulos de dominio durante este periodo de su mandato, la mayoría de ellos a mujeres jefas de hogar y familias trabajadoras. Este año se entregarán casi 90 títulos en Punta Arenas y Puerto Natales.

Desde Santiago el Ministro (s) de Bienes Nacionales, Sebastián Vergara, saludó el gesto y destacó la importancia que otorga un título de dominio para la seguridad económica y social de quienes cumplen este rol.

“Hay que ser persistentes hasta llegar al final del proceso” es el consejo que Elisa del Carmen Palacios, viuda y madre de dos hijos, quiso dejar a las mujeres que desean obtener su título de dominio ante el ministerio de Bienes Nacionales. Elisa fue una de las madres elegida por el Delegado Presidencial José Ruiz y el Secretario Regional de esa cartera, Sergio Reyes, para destacar los valores que inspiran el tradicional día que se celebra en estas fechas.

Elisa del Carmen Palacios tiene poco más de setenta años. Junto a su fallecido esposo, soñaron hace veintitrés años con tener su terreno propio en la calle Chorrillos N° 0518 del tradicional barrio 18 de septiembre. Tras varios años de perseverar en el logro de sus metas y avanzar en el cuidado de sus dos hijos, se enteró hace dos años de la ayuda que Bienes Nacionales podía brindarle para tramitar gratuitamente su título de dominio.

Y no podía ser mejor momento ya que, producto de los adversos efectos económicos de la pandemia, sus dos hijos habían perdido sus empleos y debiendo emprender en el hogar materno. “El mayor, Jorge, inició un negocio de muebles a la medida y el menor, Gabriel, una panadería artesanal, pero para optar a créditos y otras ayudas requerían que yo fuera la dueña del terreno y eso no se podía porque no tenía la escritura”

Distinto y también especial es el testimonio de Ana Celia Cárdenas, madre de tres hijos y nacida en Calbuco, décima región. Ella recibió sus escrituras luego de vivir, desde 1966, en uno de esos amplios terrenos que tenía el sector sur de la ciudad de la ciudad de Punta Arenas, y donde los vecinos y vecinas se saludaban cosechando papas “a una quinta de distancia”.

“Fue mi mamá quien me enseñó a ser quien soy. Con ella, que no tenía muy buena salud, aprendí desde chiquitita el valor de estar unidos, apoyarnos y querernos como familia. Le hice la promesa de que mis hijos Manuel, Oscar, Ana María y Juan Carlos, un jovencito del que me considero su mamá, aprenderían esta virtud, que siempre estarían unidos y que jamás se quitarían el saludo”

Reacción de las autoridades

El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz expresó que la obtención de títulos de dominio es una postergada aspiración de muchas personas que habitan nuestra ciudad y la Región de Magallanes. “El Gobierno del Presidente Gabriel Boric se ha propuesto avanzar en la regularización de sitios que son habitados ya por largos años. Obtener títulos de dominio mejora la calidad de vida de las familias, pues les permite tramitar servicios básicos, como la luz, el agua, los alcantarillados; incluso para entrar al sistema bancario”.

“Nuestro Gobierno, acá en Magallanes, espera entregar unos 270 títulos de dominio durante este periodo de su mandato, la mayoría de ellos a mujeres jefas de hogar y familias trabajadoras. Una parte de estos títulos de dominio también serán para zonas rurales y también se incluyen personas de pueblos originarios.

El seremi Sergio Reyes enfatizó que, en búsqueda de cercanía y presencia en terreno, se ha puesto en práctica ya en dos ocasiones “el venir a la casa y entregar el título de dominio. Es algo que debemos hacer y algo que siempre se agradece por parte de los vecinos y vecinas”. Agregó que se espera entregar 64 títulos ubicados en la comuna de Punta Arenas y 16 pertenecientes a la comuna de natales antes de finalizar este primer semestre.

Seguridad social y económica, haciendo nuevas y nuevos propietarios

El Subsecretario de Bienes Nacionales, quien debió permanecer en la ciudad de Santiago subrogando a la titular de la cartera Javiera Toro, se comunicó vía celular para saludar a quienes recibieron sus títulos de dominio. Junto con desear los parabienes, expresó la voluntad del Gobierno por seguir una política de seguridad económica y social mediante la entrega de títulos de dominio. “Esto se traduce en no sólo certificar la propiedad sino dar también una seguridad más amplia a la familia”. Puntualizó