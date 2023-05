Presidenta de la Corte de Punta Arenas integra comité evaluador del 3er. concurso de sentencias con perspectiva de género de la Corte Suprema

Con el objetivo de difundir las sentencias dictadas por diferentes tribunales de país y en distintas instancias que han incorporado la normativa nacional e internacional de derechos humanos y la perspectiva de género, aún está abierta la convocatoria para postular fallos, y la presidenta de la Corte de Punta Arenas, Caroline Turner, realizó un llamado a la comunidad jurídica para que sentencias de la jurisdicción Punta Arenas estén presentes en esta tercera versión del concurso.

El concurso denominado “Sentencias con Perspectiva de Género de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema”, encabezado por la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz Sánchez, designó a la presidenta de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Caroline Turner González, como parte del comité evaluador del concurso. “Por segundo año consecutivo doña Andrea Muñoz, quien está a cargo de la Secretaría de Género a nivel nacional, me realizó la invitación, me sentí muy sorprendida, muy agradecida sobre todo porque yo cambié mi Corte, a una Corte que es austral y la verdad es que para mí es un reconocimiento a las Corte que a lo mejor somos más pequeñas”, comentó la presidenta Turner.

Al concurso pueden postular usuarios/as, académicos/as, abogados/as, estudiantes, funcionariado y magistraturas del país, aportando la documentación requerida hasta este 31 de mayo a través de la página web secretariadegenero.pjud.cl; Por otro lado, las sentencias que pueden ser objeto de postulación son las definitivas y firmes, dictadas por tribunales chilenos, representativas de buenas prácticas en la incorporación de la perspectiva de género en el razonamiento judicial. “Me parece que no han postulado sentencias de nuestra jurisdicción, las sentencias que se pueden postular son como señalaba que tengan en el templo de sus consideraciones, fundamentos, basados en perspectiva de género, pueden ser de cualquier tipo de materia”, dijo la ministra.

El comité evaluador lo conforman la ministra de la Corte Suprema Andrea Muñoz, el ministro de la Corte de La Serena Sergio Troncoso, la académica de derecho penal de la Universidad Católica María Soledad Krause, el académico de derecho laboral de la Universidad Adolfo Ibáñez Sergio Gamonal y la ministra Caroline Turner, quien también participó como jurado en el mismo concurso del año pasado.

“Fue una experiencia muy enriquecedora, es sorprendente la calidad en las sentencias que postularon al concurso (el año pasado). La verdad, los que fuimos jurado se nos puso la tarea muy difícil sobre todo porque se trata de comparar sentencias de distintas materias, civiles, penales, incluso de justicia electoral, de familia, en una primera instancia se pensaba que esta era una materia casi reservada a sentencias que están en materias de familias, o como máximo penales pero se ha demostrado que el fallar con perspectiva de género se hace necesario, se hace justo, también en las otras materias mencionadas”, comentó la presidenta Turner.