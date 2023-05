Presidente Boric en Punta Arenas: «He decidido mantener mi local de votación en Magallanes y confío en la sabiduría democrática del pueblo de Chile»

A su llegada al aeropuerto Internacional de Punta Arenas esta noche del 4 de mayo, el Presidente Gabriel Boric conversó brevemente con la prensa señalando en primer lugar que «he decidido mantener mi local de votación aquí en la región, donde está mi corazón.»



El Presidente Boric expresó que «además decidí venir un día antes hábil para poder realizar actividades de trabajo, mañana algunas actividades relacionadas con el hidrógeno verde, voy a tener algunas reuniones oficiales, voy a juntarme con nuestro nuevo Delegado, José Ruiz Pivcevic, a quién me imagino ya conocieron, para poder contarle nuestra visita a la región y por supuesto ver la coyuntura también acá…»



Gabriel Boric dijo que hoy viernes 5 en la mañana llegan a Magallanes el Ministro de Energía y el Ministro de Economía y «voy a reunirme con el Subsecretario de Pesca para abordar algunas coyunturas que suceden en la región de Magallanes y que por supuesto nos tienen preocupados (refiriéndose a la situación de la empresa Nova Austral en Porvenir) y señaló que «estamos con todo el ánimo para poder buscar algunas alternativas.»



En cuanto a sus expectativas para las elecciones del domingo 7 de mayo, el Presidente Gabriel Boric manifestó que «mis expectativas son fortalecer la democracia, creo que en nuestro país hace mucho tiempo que hay una necesidad de adecuar las normas que nos rigen a los tiempos que vivimos y creo que el pueblo de Chile mayoritariamente se ha pronunciado en esa dirección. Ahora, decidirá quiénes van a ejercer el proceso constituyente, no me corresponde por el veto electoral referirme a la contingencia política específica, pero yo confío profundamente en la sabiduría democrática del pueblo de Chile y no me cabe ninguna duda que vamos a tener una jornada ejemplar, en términos tanto de participación como de profundización democrática», terminó señalando el Presidente Boric.