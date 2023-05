Proyecto habitacional: cerca de 300 porvenireños participaron de convocatoria de la DIDECO

Se realizó reunión informativa en la SUM por parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) del municipio de Porvenir con el objeto de explicar a los vecinos interesados en qué instancia está y los pasos a seguir en el proyecto habitacional en la capital de la provincia de Tierra del Fuego.

Se trata de la construcción de 275 viviendas destinadas a solventar la demanda de viviendas que aqueja a la comuna.

Juana Ovalle, directora de la DIDECO, calificó la reunión como un “éxito rotundo”, ya que de los 525 inscriptos para el proyecto se presentaron cerca de 300 personas.

En el encuentro se informó a los vecinos qué es un subsidio habitacional, qué implica y qué requisitos se deben cumplir para aspirar a recibir uno, como ser mayor de 18 años, ser de nacionalidad chilena o extranjera con permanencia definitiva debidamente documentada, poseer un carnet de identidad vigente y carecer de una vivienda propia, entre otros requerimientos. Cabe destacar que las personas que cuenten con propiedad no pueden participar de este proyecto habitacional.

Es importante recordar que no es la municipalidad quien entrega el subsidio, sino el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu). “Nosotros -aclaró Ovalle- acompañamos a los postulantes, los apoyamos y les brindamos información sobre quién se puede postular y cómo hacerlo”.

¿Dónde serán construidas las nuevas viviendas?

Está en gestión la compra de un terreno, por lo cual todavía no es posible identificar un lugar específico. Una vez definido, sin embargo, se informará a los interesados y se realizará una convocatoria a empresas constructoras para la licitación de las nuevas viviendas.

Para asistencia o mayores informaciones, se recomienda acercarse a las oficinas de DIDECO en la Avenida Santa María N°40 o comunicarse a los siguientes números telefónicos: 967765117 y 32594058.