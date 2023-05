Senador Kusanovic llamó a buscar un equilibrio en el territorio y preocuparse del desarrollo de la región en la discusión del proyecto que Crea el Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas.

La instancia encargada de resolver discrepancias entre ambas Cámaras finalmente rechazó la norma que impedía renovar concesiones en áreas protegidas.

En condiciones de ser votado en las respectivas Salas del Senado y de la Cámara de Diputados, quedo el proyecto despachado el día de ayer por la Comisión Mixta y que abordo las discrepancias en el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas. La iniciativa legal busca crear un organismo que reemplazará a CONAF y dependerá del Ministerio de Medio Ambiente, teniendo como tarea central liderar la conservación de la biodiversidad en nuestro país.

Tras 13 años de discusión en el Congreso Nacional, al proyecto aún le quedaban aspectos por resolver, los que finalmente fueron zanjados el día de ayer, incluyendo las normas que reemplazaban el artículo 158 de la Ley de Pesca, sobre la cual el Gobierno presento nuevas indicaciones para aclarar los impactos a la industria y que durante la semana pasada habían generado diversas reacciones y movilizaciones del sector de la pesca y la acuicultura, incluidos los trabajadores y proveedores de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.

En su intervención, el senador Alejandro Kusanovic, sostuvo que a esta discusión “hay que darle mayor racionalidad, aquí hay temas que están desequilibrados. Creo que no hay nadie en contra de que tengamos áreas protegidas, pero en Magallanes de las 13,2 millones de hectáreas que tiene, el 60% son parques nacionales, reservas o áreas protegidas y jamás nos preguntaron a los magallánicos si queríamos tener tanto … ¿era necesario tener un 60% de una región como parque nacional o área protegida? se cuestionaba el parlamentario. En ese sentido añadió “tenemos 47.600 kilómetros de borde costero y de esta cerca del 50% está restringido para el uso industrial, sí agregamos el tema del área protegida quedaríamos como en el 90% del borde costero limitado. Por lo que estamos pasando a una irracionalidad”.

Kusanovic se mostró crítico con las constantes restricciones que se producen en la región, manifestando que “todos toman decisiones por nosotros… nos dicen como tenemos que vivir y lo que tenemos que hacer…y ya no se quienes toman esas decisiones, pareciera que las toman ONGs financiadas por fundaciones extranjeras que nos dicen lo que no tenemos que hacer, cuando los países desarrollados son los que generaron la contaminación, no nosotros. Entonces ahora somos nosotros los que no podemos hacer nada.”

Finalmente, para el parlamentario por Magallanes “aquí hay un problema grave de estrategia geopolítica y de seguridad nacional, mientras Argentina desarrolla su población en la Isla de Tierra del Fuego teniendo 250 mil habitantes en un tercio de la isla, nosotros seguimos con 8 mil habitantes. Hay una falta de patriotismo que estamos destruyendo nuestro el desarrollo, estamos deshabitando la Patagonia, entonces todo está al revés. Yo creo que esta está bien tener una porción de parques nacionales, reservas forestales o áreas protegidas, pero hagámoslo con cierto equilibrio”, finalizó Kusanovic en su intervención en la Comisión Mixta, la que finalmente rechazo prohibir concesiones salmoneras en áreas protegidas.