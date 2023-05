SEREMI de Justicia y Director del Registro Civil informan sobre Cédulas de Identidad para elección del 7 de mayo

Ningún votante bien informado debiera quedar fuera de la próxima elección de consejeros constitucionales del domingo 7 de mayo, si se considera que todas aquellas personas que tengan su cédula de identidad o pasaporte vencidos desde el 1 de enero del 2020 podrán participar en dicho ejercicio democrático, así como también del Plebiscito de salida del 17 de diciembre.

Así lo destacaron la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, y el Director Regional (S) del Servicio de Registro Civil e Identificación, Arturo Aranda Harambour, quienes aclararon que aquellos dos documentos serán los únicos válidos para votar por parte del electorado, y que permitirán acudir a las urnas sin inconveniente a todas aquellas personas que aún no puedan renovar su cédula o pasaporte.

Al respecto, la Seremi Michelle Peutat enfatizó en hacer un llamado a la ciudadanía de Magallanes a votar este domingo, toda vez que se trata de un proceso de carácter obligatorio, de acuerdo a la Ley N° 21.524 (reforma constitucional), lo cual rige para esta elección de consejeros y consejeras constitucionales, quienes se encargarán de redactar una nueva Constitución Política del Estado. Asimismo, aclaró que no se trata de una extensión de vigencia de los documentos de identificación, sino que en esta ocasión se permitirá votar con cédula vencida, por lo que reiteró su llamado a que la gente se preocupe de renovarla.

Al no poder sufragarse con ningún otro documento que no sean los indicados anteriormente, Arturo Aranda advirtió que tampoco se podrá votar con la papeleta de renovación de la cédula. Si a la persona se le extravía la cédula de identidad antes de la elección, en ese caso el o la votante puede usar su pasaporte, pero si no lo tuviese tampoco podrá sufragar, por ende deberá excusarse. Agregó que las personas extranjeras solo pueden votar con cédula de identidad para extranjeros.

Como información de utilidad, las autoridades señalaron que existen dos canales no presenciales para obtener cédula de identidad, que son la aplicación del Registro Civil –para cédulas extraviadas o deterioradas, que mantiene la misma vigencia que tenía el carné-; y la renovación a través de la página web del servicio –para aquellos documentos chilenos vencidos, y que otorga una vigencia de tres años-. Quienes utilicen estos canales pueden pagar a través de tarjeta de crédito o débito.

Por otro lado, Aranda informó que el Registro Civil se hará presente este domingo en los distintos locales de votación en cada comuna de la región, para velar por su buen funcionamiento, a través de expertos y expertas en identificación en los diferentes recintos de votación. Estos se encontrarán disponibles para despejar cualquier duda o disconformidad de identificación en alguna mesa receptora de sufragios, ante el eventual requerimiento de los o las presidentas de mesa.