Adultos mayores de Porvenir vivieron una emotiva jornada de turismo patrimonial



Un recorrido por lugares emblemáticos del patrimonio fueguino, relatos de vivencias de los participantes, música y recomendaciones de salud, fueron algunas de las actividades que el pasado miércoles realizaron en Porvenir usuarios/as del Centro Diurno Comunitario de Adultos Mayores y del Programa de Cuidados Domiciliarios de la Delegación Provincial de Tierra del Fuego, iniciativa cultural gestada por la Unidad de Vinculación con el Medio e Innovación del Centro Formación Técnica de Magallanes y la Antártica Chilena (CFT de Magallanes) y ejecutada por estudiantes de la casa regional de estudios técnicos.

Guiados por estudiantes de la carrera técnica de Ecoturismo y Sustentabilidad, las y los participantes dieron un paseo por el museo comunal y el antiguo cine de Porvenir, instancia que dio pie a que surgieran relatos en primera persona de antiguos habitantes, quienes no sólo recordaron con fotografías o locaciones historias del pasado, sino que también revivieron experiencias personales de sus primeros años de vida.

Sobre la actividad se refirió José Miguel Campos Prieto, director académico del CFT de Magallanes, quien explicó que el origen de la iniciativa tiene relación con el plan de vinculación con el medio (VCM) que cada carrera tiene. “Cuando nosotros hablamos de vinculación con el medio, hablamos fundamentalmente de bidireccionalidad, eso quiere decir que la comunidad sea beneficiada y que nuestros/as estudiantes se vean también beneficiados, y en este caso en particular, nos quisimos adherir a al mes del patrimonio y sumamos a nuestros/as estudiantes de Ecoturismo quienes hicieron un tour a nuestros adultos mayores de la comuna”.

Relevó que este tipo de actividades da la oportunidad a usuarios/as de estos programas a vivir el turismo local, y de igual manera, permite a las y los estudiantes practicar, prepararse y mostrarle la ciudad a las y los adultos mayores, además de retroalimentarse directamente en terreno.

Quien valoró la experiencia fue Anahí Arteaga Arrizaga, coordinadora del Programa de Cuidados Domiciliarios, que además de agradecer la organización de estas actividades, destacó la recepción que las y los usuarios tuvieron de la misma. “Fue súper bien recepcionada por los adultos, ya que a ellos todo lo que sea patrimonio, historia de Porvenir les llama mucho la atención (…) De hecho, fue super significativo porque algunos de nuestros adultos también compartieron historias y vivencias de ellos en años anteriores, que fue súper emocionante, por así decirlo, porque ellos pudieron recordar, expresar ciertas vivencias y ciertas experiencias que tenían a lo largo de la vida”.

María Teresa Cárdenas Oyarzo fue una de las guías de la jornada, la estudiante de Ecoturismo valoró haber podido vivir la experiencia, y especialmente que fuera esta su primera salida a terreno, acompañando a adultos/as mayores de la capital fueguina.

“Por primera vez nuestra guía, una guía turística, llevando a los adultos mayores al museo y al cine, y ahí comentándoles la historia de cada lugar, los hitos más importantes y relevantes. Me pareció una actividad bastante entretenida, fue muy didáctica, ya que los adultos mayores que nos acompañaron manejaban mucha más información que nosotros en realidad, así que fue muy buena, y nos sirvió como retroalimentación porque ellos nos enseñaron muchas cosas, también a nosotros y cosas que ellos tal vez no sabían o no recordaban nosotros se las hicimos recordar”, comentó la futura técnica en Ecoturismo y Sustentabilidad.

Finalmente, el rector del CFT de Magallanes, Christian Quezada, sostuvo que “la importancia de la vinculación con el medio en el contexto de las instituciones de educación superior técnico profesional, es cada vez más necesaria e indispensable, pues aspira a que exista coherencia entre las demandas del entorno, las exigencias, los cambios y desafíos de la sociedad, entre otros aspectos, con la formación de los futuros técnicos y técnicas profesionales, y el desarrollo de proyectos que contribuyan al desarrollo de la sociedad y sus territorios. Nuestro CFT es una institución abierta, donde todas y todos son invitados, Esta actividad con los adultos mayores de Porvenir está en línea con lo anterior y quienes también son parte de nuestras acciones formativas”.

Para terminar la jornada, las y los participantes fueron invitados a la sede del CFT en Porvenir, lugar en que disfrutaron de la presentación de la agrupación folclórica Oro Fueguino, recibieron además recomendaciones de autocuidado de parte de estudiantes de la carrera Técnico/a de Nivel Superior en Enfermería, para concluir compartiendo un coctel aportado por al Delegación Provincial de Tierra del Fuego.