Alcalde de Punta Arenas pondrá a disposición todos los equipos técnicos para agilizar los tiempos del Plan Regulador Intercomunal

El jefe comunal encabeza la solicitud de implementar este instrumento que ordena la zona periurbana de la Provincia de Magallanes, en conjunto con los representantes de las comunas de Laguna Blanca, Río Verde y San Gregorio. Se estima que el tiempo para la materialización de este aparato que depende de la gestión del gobierno regional y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sea de alrededor de 5 años.

Luego de solicitarse directamente al gobernador Jorge Flies la elaboración de un Plan Regulador Intercomunal (PRI) para la Provincia de Magallanes en 2021, se realizó una reunión en dependencias del palacio del gobierno regional, instancia en la cual se hicieron presentes los representantes de los municipios de Punta Arenas, Laguna Blanca, Río Verde y San Gregorio.

En la cita se reflexionó sobre los actuales problemas que ha generado el crecimiento no normado de las ciudades sobre las zonas no urbanas, y se especificó cuáles serán las posibilidades de ampliación de las áreas industriales. A partir de esto, se trató de avanzar sobre cuáles serán los lineamientos que determinarán el uso del instrumento que ayudará a crecer con racionalidad e inclusión.

La solicitud de lograr materializar este plan, es encabezada por la actual gestión del alcalde de la Municipalidad de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien manifestó que pondrá todos los equipos técnicos a disposición para colaborar activamente para que esta herramienta “sea todo un éxito y los tiempos sean los más rápidos posibles”. Periodo que, respecto a la tramitación, aprobación, estudios, licitaciones y ejecución: dependen única y exclusivamente de los avances que tenga la labor del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, bajo un plazo que se estima de aproximados cinco años.

“Esperamos que los tiempos se agilicen para darle la certeza no solo a las industrias que vienen, sino también a aquellas personas que quieren irse a vivir a las afueras de nuestra ciudad, y hoy se ven amenazadas porque no hay ningún tipo de regla para que nuestra comuna crezca en orden”, sostuvo el jefe comunal.

Este es un instrumento que prácticamente se ha logrado materializar en muy pocas partes del país, pero, donde existe, ha logrado un crecimiento y orden en las macrozonas. Esta es una herramienta de planificación que está llamada a llenar el vacío que se produce en las zonas no regidas por el Plan Regulador Comunal, que, en el caso de parte de las comunas de la Provincia de Magallanes, presenta una necesidad imperiosa. Falta que se explica por la no implementación de ninguna norma que, ante el rápido crecimiento de las ciudades, se ha visto acrecentada por el sobrepaso de los límites de las zonas urbanas.

En cuanto a la elaboración del PRI, esta depende del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entidad que planifica la utilización de los espacios públicos existentes entre las comunas, permitiendo un crecimiento armónico, con una infraestructura adecuada y pensada en el largo plazo. En palabras simples, una norma que regula la utilización del territorio en las zonas no urbanas, es decir, fuera de los radios urbanos de las respectivas comunas de la provincia.

“Primero, esto no es algo que las municipalidades puedan hacer solas, esto lo lleva a cabo el gobierno regional. Es por esto que lo solicitamos al gobernador Flies, en 2021, y nos comunicamos con los alcaldes que entendieron la importancia, sobre todo con el hidrógeno verde donde, según las proyecciones, se van a construir torres eólicas en muchas partes”, explicó el alcalde Radonich.

De acuerdo a lo anterior, lo que estipule el PRI será decisivo para el futuro de Punta Arenas y las demás comunas de la Provincia de Magallanes, debido a que estas zonas de expansión determinarán si la ciudad debe tener una extensión más allá de lo razonable o si podremos conformar nuevos núcleos urbanos que permitan mejorar las condiciones de vida de los puntarenenses, considerando asentamientos habitacionales, servicios e infraestructura.

Respecto a esto último, el edil de la capital regional de Magallanes, manifestó estar contento por la puesta en marcha de esta planificación, que nació como iniciativa del municipio local. “Hoy vemos que en Agua Fresca hay un gran número de construcciones que no están reguladas y hay problemas que debemos abordar. Este debe ser el tercer poblado más grande de nuestra región después de Natales, Porvenir y nuestra ciudad, pero, ha crecido sin ningún orden porque no existe”, sostuvo Radonich, quien agregó que “se sabe que todos los vecinos quieren tener su casa propia, pero esto debe materializarse bajo ciertas reglas que faciliten en un futuro próximo tener calles anchas, agua potable, una red de alcantarillado y gas, entre otros servicios. Pero para esto hay que planificar, de tal forma de no encontrarnos con problemas como los que hoy tenemos en nuestra ciudad, en sectores como Pampa Redonda o el sector alto”, sostuvo.

Un instrumento de planificación que afectará a la Provincia de Magallanes, ayudando a regular y ordenar el área que se extiende fuera del límite urbano de las comunas de Punta Arenas, Laguna Blanca y Río Verde; entregando una mejora en materia de conectividad y un crecimiento armónico y amigable, tanto con las necesidades de infraestructura como ambientales. A partir de su implementación se demarcarán las áreas verdes intercomunales, las zonas industriales, los espacios restringidos al desarrollo urbano, las zonas no edificables, las áreas rurales, las áreas de protección de recursos naturales y de valor patrimonial, las áreas de riesgo e impacto, entre otras.

Para concluir, el alcalde Claudio Radonich, explicó que “como la ciudad se dejó crecer y finalmente no hubo ninguna regla, y quienes pagan finalmente los platos rotos son los vecinos que llegan a vivir a estas áreas y también el Estado, que tiene que invertir mucho más para poder regularizar y llegar con los servicios básicos para estos sectores tan poblados”, concluyó.