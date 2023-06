Alerta Temprana Preventiva por bajas temperaturas: comunidad de Puerto Williams inicia un frío invierno con escasas precipitaciones de nieve

– Pese a que recientemente se ha modificado la emergencia por el debilitamiento de las condiciones meteorológicas, para los próximos días continuarán las temperaturas bajo cero. Mientras autoridades pertinentes llaman a la precaución en diferentes ámbitos para evitar accidentes, un visitante y vecinas –con diferentes períodos de residencia en la zona-, comentan respecto a la actual situación de esta estación del año que hasta el momento no cuenta con su característico y abundante manto blanco en las zonas urbanas y rurales de Isla Navarino.

Luego que el domingo pasado Senapred declarara Alerta Temprana Preventiva (ATP) debido a las bajas temperaturas extremas pronosticadas en la comuna de Cabo de Hornos, los habitantes de esta austral y aislada zona vivieron una fría jornada de inicio de semana.

De acuerdo al último monitoreo de ATP de Senapred, difundido a las 16:00 horas de hoy martes 27 de junio, la temperatura mínima registrada este día en dicha comuna alcanzó los -6,6 grados Celsius. Y pese a que recientemente se ha modificado la alerta debido al debilitamiento de las condiciones meteorológicas que la originaron, igualmente se esperan temperaturas bajo cero para los próximos días (entre -5 y -7 para mañana miércoles y entre -2 y -4 para este jueves).

Es por estas razones que desde la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena se ha estado monitoreando esta emergencia a nivel local, a pocos días de haber iniciado un invierno distinto al comparar temporadas pasadas. “Este año ha habido una baja presencia de nieve. En comparación a años anteriores, la verdad es que lo que ha caído ha sido la nada misma. Sí hemos tenido bajas temperaturas”, manifiesta la delegada presidencial de dicha zona, María Luisa Muñoz, quien además es oriunda del territorio.

Este testimonio lo realiza en momentos en que inspecciona los trabajos de mantención de las rutas enroladas de Isla Navarino mediante convenio de la Dirección Regional de Vialidad. Los caminos a Puerto Navarino, Caleta Eugenia, Huertos Familiares, Aeródromo Guardiamarina Zañartu y bocatoma de agua, son las principales arterias que las maquinarias deben despejar para una conectividad terrestre óptima. “Hacemos un llamado al manejo preventivo y también al uso de cadenas en ciertos sectores donde evidentemente hay que evitar algún tipo de situación que tengamos que lamentar”, sostiene la máxima autoridad provincial.

Y así como insta a conductores a ser precavidos, también entrega algunas recomendaciones para quienes estén en sus domicilios y a los propios peatones. “Hay que mantener cuidado con las cañerías de agua y gas, limpiar los calentadores a combustión lenta, despejar los accesos a las viviendas. También se pueden usar polines en los zapatos, caminando con cuidado en ciertos sectores que se hacen complejos. Las bajas temperaturas nos llaman a mantener la máxima precaución en todos los ámbitos: en el domicilio, en la vía pública y en la ruta”, comenta.

Estos consejos coinciden con los que menciona el médico EDF del Hospital Comunitario Cristina Calderón, Felipe Correa, quien remarca mantener precauciones para así no tener accidentes que obliguen a concurrir a los servicios de urgencias. El también subdirector médico del recinto, hace un llamado a aplicar acciones como arrojar sal en las veredas y calles de la zona urbana, abrigarse con ropa adecuada y por capas según la ocasión, intentar no deambular por las noches –sobre todo bajo la influencia del alcohol, ya que se altera la termorregulación y podría provocar síntomas de hipotermia-, y no dejar fuera de las casas a las mascotas.

“Hasta el momento, en las consultas respiratorias no se ha notado un peak si uno las compara con las consultas de urgencia de otras comunas de la región de Magallanes, como Punta Arenas o Puerto Natales, o si las compara con otros lugares del país, como en la comuna de Santiago. Sin embargo, el llamado es siempre a la prevención, estar bien abrigados en caso de que noten sintomatología respiratoria, ocupar el lavado de manos, hacer uso frecuente de la mascarilla y el distanciamiento social. Creo que ha sido un aprendizaje de hartos años con la pandemia, y hay mucha más educación en la población en relación a estas medidas de prevención”, agrega el profesional de la salud.

Menos nieve y más frío: Habitantes y visitantes opinan



Así como la delegada Muñoz, las personas que por años han vivido en la ciudad de Isla Navarino no han estado ajenas ante las escasas precipitaciones de nieve y las bajas temperaturas imperantes durante este invierno. Es el caso de Marta Ruiz, quien hace 27 años reside en la capital provincial. “Hace mucho frío, de verdad que está muy helado. Cuesta temperar las casas, cuesta salir, en especial donde yo vivo, porque es en una bajada, entonces, como que está todo escarchado. Cuesta agarrarse, los autos quedan a la mitad de repente, así que ha costado bastante”, comenta la vecina, quien revela preferir la nieve antes que las bajas temperaturas, “porque hay menos frío”.

En tanto, Rosalba Riquelme, quien hace más de dos décadas vive en Puerto Williams, comenta que “para los años que llevo, ha sido demasiado frío. Mi calefacción es estufa a pellet y también hemos estado con estufa a gas, porque de verdad que las temperaturas han estado demasiado bajas. Ahora ha habido súper poca nieve. Yo creo que por eso son las temperaturas bajas. A mí no me gusta la nieve, pero sí se extraña para que se pase el frío”.

Pero no sólo personas que han vivido por un largo período en la zona se sorprenden con estas condiciones meteorológicas. También ha ocurrido con quienes recién arriban a la isla desde lugares geográfica y climáticamente muy distintos, como Olivia Allen, oriunda del estado de Río Grande del Sur, en Brasil. Pese a que en su lugar natal normalmente llueve y hay bajas temperaturas en invierno, no se compara a lo que ha experimentado estos nueves meses viviendo en Puerto Williams.

“Es demasiado frío, la verdad. Es el primer invierno aquí en Puerto Williams y congelante, pero es hermoso a la vez, por la nieve. Un brasileño no tiene la costumbre de ver nieve y es hermoso. Difícil de caminar por toda la escarcha, pero uno usa polines, mucha ropa y está listo. Es muy diferente, muy lindo y una sensación única”, opina Allen, quien anhela invitar a amigos y familiares a la zona, especialmente en invierno. “Sería un privilegio traerlos, porque, al igual que nosotros, estarían encantados con esta naturaleza. Me imagino que les gustaría mucho, sería una excelente oportunidad”, profundiza.

Este tipo de experiencia la está viviendo actualmente Augusto Flores, quien desde Chillán viajó para visitar a su hija que reside en Isla Navarino. Especialmente, al visitante le ha llamado la atención ver las cordilleras nevadas y el mar a una escasa distancia. “Aquí es espectacular. Es otro mundo en realidad, todo tranquilo, es muy especial. Me vendría para acá a vivir en un par de años”, asegura Flores, parado en medio de una Plaza O’Higgins cubierta por una delgada capa de nieve y escarcha.

Ante la actual alerta preventiva, Flores menciona que “revisamos cada día el tiempo. Sabemos que es extremo y nos cuidamos. Tratamos de evitar llegar muy tarde, por ejemplo. Si tenemos un viaje planificado, tratamos de volver cuando hay luz solar todavía. El día solar es cortito, así que hay que preverlo y abrigarse”.