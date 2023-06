Anef y Anfumen presentan en Contraloría denuncia por posibles maltratos y violencia laboral en seremi de Energía de Magallanes





Hasta la Contraloría General de la República en Santiago, llegó la directiva nacional de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de Energía (ANFUMEN) junto al presidente nacional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez Debelli; para presentar una denuncia por posibles hechos de maltrato, acoso y violencia laboral en la Seremi de Energía de la región de Magallanes y la Antártica Chilena.



Lo anterior, según explicó el presidente nacional de ANFUMEN, Cristian González se debería a que, “hemos solicitado al subsecretario Luis Felipe Ramos que acepte la denuncia presentada. Sin embargo, esta no fue acogida por la autoridad. Por lo tanto, lamentamos tener que llegar a estas instancias de presión, y esperamos que nuestras autoridades recapaciten y cumplan el compromiso de ser un Gobierno feminista y con cero tolerancia al maltrato laboral, tal como lo ha señalado en reiteradas ocasiones el propio Presidente Gabriel Boric”.



Cabe señalar que, serían 3 los y las funcionarias públicas afectadas de la región de Magallanes, quienes además, fueron diagnosticados con enfermedad laboral, resolución emitida desde la Mutual de Seguridad.



Por su parte, el presidente nacional de la ANEF, sostuvo que, “estamos aquí como ANEF acompañando a la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de del ministerio de Energía, para apoyar a nuestros compañeros y compañeras de Magallanes, frente a posibles hechos de acoso y maltrato laboral, cuestión que rechazamos. Estamos acá también respaldando el trabajo sindical de nuestra filial y organización, que reconocemos su propuesta, su valentía y también su perseverancia en formar unas mesas regulares de trabajo con la autoridad para evitar posibles casos de violencia laboral entre otras cosas”.



Finalmente las y los dirigentes sindicales indicaron que “hemos conversado con el subsecretario de que es necesario trabajar en más y mejores protocolos para que los derechos de las y los trabajadores se respeten y dejemos de ser maltratados y vulnerados, y comencemos a dignificar la labor pública y la carrera profesional de cada trabajador y trabajadora que día a día se esfuerza por el Servicio y trabaja por una mejor calidad de vida para la ciudadanía”.



La Presidenta Regional de Anef Magallanes Evelyn Córdova, tomo contacto con los funcionarios afectados, ya que por ser una Seremi de pocos funcionarios no cuenta con representantes regionales, y por eso se tramito la denuncia con el directorio de Anfumen y Anef en Santiago, por lo que espera que esta situación se solucione lo antes posible, ya que como funcionarios públicos no estamos preparados para ir a trabajar con miedo.