Avanzar, el compromiso de todos | Andro Mimica, SEREMI de Gobierno de Magallanes



La constante observación e inspiración del pueblo, como también, la larga historia de nuestra patria, hacen de gobernar una gran responsabilidad. Así lo señaló el Presidente durante su cuenta pública, quien sabe que dicha labor no es simple, pero que con convicción se puede construir un Gobierno que deje un buen legado y haga de Chile un gran lugar. En tal sentido, los logros y anuncios pronunciados por el Presidente van en dicha dirección.

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric lleva un año y casi tres meses de mandato, por supuesto, es una ingenuidad creer que han sido fáciles. Ante aquello, vale recordar cual fue el contexto cuando se asumió el Gobierno. En primer lugar, veníamos de una pandemia que recién empezaba a descender. En segundo lugar, Rusia invadió Ucrania generando efectos económicos negativos en todo el mundo. En tercer lugar, la inflación aumentaba, afectando, principalmente y mayormente, a los más pobres. En cuarto lugar, la inmigración irregular instalaba una crisis en la frontera norte de nuestro país e impactaba al conjunto de la sociedad chilena. En quinto lugar, la violencia en el sur, que desnaturalizaba la causa mapuche, crecía y afectaba la vida de la ciudadanía en dicha zona.

Mencionar esto, no es irrelevante, sabemos que actualmente dichas situaciones son parte de nuestras responsabilidades y el deseo de nuestro Gobierno es hacerse cargo de cada uno de estos asuntos. Hay una serie de desafíos que enfrentar y para ello se requiere de unidad, diálogo y avanzar en gestión. No obstante, si hacemos una evaluación que se despoje de prejuicios y de los vaivenes de la contingencia, el panorama actual está mucho más ordenado a cuando tomamos el Gobierno. La inflación sigue frenándose, las fronteras se encuentran cada vez más controladas, los duros efectos de la pandemia se van revirtiendo con cada vez más eficacia y la crisis económica que se anunciaba ha logrado ser evitada, consiguiendo, además, un elogiable superávit fiscal con la inversión extranjera del 2022 más alta en 9 años. En definitiva, estamos mejor parados como país.

Es posible que existan quienes consideren que lo mencionado anteriormente es insuficiente o, simplemente, no estén de acuerdo. Pero en ello el Presidente fue muy directo: “Solo pido que comprendan que nuestro país requiere de mayor lucidez, no más rabia; más inteligencia, no más encono; más colaboración y menos confrontación”.

Mientras como Gobierno hemos enfrentado el contexto y las contingencias con el mayor rigor, también se han materializado logros y cambios significativos en la vida de nuestra ciudadanía. A pesar, de que en ocasiones se ha criticado al Gobierno por poca gestión, al revisar lo ejecutado, los hechos demuestran lo contrario. En primer lugar, se materializó el Copago Cero que consagró más de 130.800 prestaciones a la fecha en la región de Magallanes. En segundo lugar, se sacó adelante el pago efectivo de la pensión de alimentos. En tercer lugar, se aprobó la reducción de la jornada laboral de 40 horas. En cuarto lugar, se aumentará, en julio del 2024, el sueldo mínimo a $500.000. En quinto lugar, se consagraron derechos y reconocimiento a las personas neuro-divergentes con la implementación de la Ley TEA. En sexto lugar, se aprobó el royalty minero que proveerá de 10.700 millones anuales a la región de Magallanes. En séptimo lugar, se han disminuido en un 35% las listas de espera quirúrgica. Por último, se avanza firmemente en el Plan de Emergencia Habitacional, que ha avanzado en un 67%, pero que pretende llegar a las 3.500 viviendas regionales al final del período presidencial.

Dichos logros y avances son innegables, pero nuestra intención es que el mandato del Presidente Gabriel Boric haga de un país con las condiciones para el progreso y el desarrollo al servicio de las personas. Para aquello, es necesario lograr acuerdos amplios, tal como dijo nuestro Presidente, “sacudirnos del pesimismo que nos paraliza y construir una sociedad justa, fraterna y democrática”. El Gobierno tocará cada puerta y tendrá toda conversación que sea necesaria para que Chile tenga un futuro próspero. Ese fue el compromiso e invitación de nuestro Presidente en su cuenta pública.

Andro Mimica – SEREMI de Gobierno