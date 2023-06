Carta de los docentes del Centro de Capacitación Laboral León Humberto Seguel se refiere a no pago del 100% de sus remuneraciones

Hemos recibido la siguiente carta al director de Ovejero Noticias:



«Señor Director.

Los y las Docentes del Centro de Capacitación Laboral León Humberto Seguel, queremos expresar nuestra más profunda molestia ante la actitud indolente, despreocupada y falta de toda ética, de nuestro empleador, don Claudio Radonich Jimenez, quién no pagó nuestras remuneraciones de manera íntegra, lo que a todas luces es una muestra de incompetencia absoluta para el cargo que ostenta.

Desde hace ya bastante tiempo, la Cormupa ha venido restándose de obligaciones básicas y simples para cualquier empleador, como, por ejemplo, no pagar con regularidad nuestras cotizaciones previsionales, las que se descuenta de nuestras remuneraciones, pero sin embargo, no las paga. Esta situación deja a cada uno de los docentes en condiciones de vulnerabilidad asfixiantes.

Póngase usted, por un momento, en el lugar de un profesor o profesora, que debe ver pasar los días sin parte de su sueldo y con la casi certeza de no tenerlo el próximo fin de mes. Definitivamente, estamos en el peor de los escenarios más aún, considerando que El Alcalde, el Concejo Municipal y la Cormupa han naturalizado el abuso hacia los docentes y demás trabajadores de la comuna.

Los y las docentes del Centro de Capacitación Laboral, atendemos y prestamos el servicio educacional a jóvenes en condición de discapacidad, concurriendo la mayoría de las veces con nuestros propios medios materiales y económicos. A medida que la Cormupa se va desentendiendo de sus obligaciones con los colegios y liceos, nosotros debemos aportar económicamente con los gastos de internet y teléfono, además de impresoras y computadores. ¿Estará pensando don Claudio, que además debemos hacer las clases gratis?

Nuestros alumnos deben esperar, como siempre deben esperar los más pobres. Así como esperan por mejor salud, mejor transporte público, mejores jubilaciones o mejor educación. Tambien,es importante decir que el Centro Educacional es la única instancia de socialización y para otros es su principal fuente de alimentación y cuidado. Tristemente esta forma de ejercer presión sobre las autoridades para que cumplan sus obligaciones, repercute directamente en los y las estudiantes.

El profesor siempre ha sido un animal social que se desarrolla muy bien dentro del aula, proyectando, mostrando, asociando, compartiendo. El mundo de un docente está siempre en movimiento con niños y jóvenes, abriendo ventanas para que descubran este mundo. Pero hoy no es así. Hoy debemos luchar para que nos paguen, lo que legítimamente nos corresponde. Nos deben parte de nuestros sueldos.

Si la educación municipal está detenida en Punta Arenas es por la falta de capacidad del señor Alcalde, del Concejo Municipal y de la Cormupa.

Atentamente:

Profesores y profesoras del Centro de Capacitación Laboral

León Humberto Seguel.»