Colegio de Profesores dirige carta al Presidente de la República Gabriel Boric

SEÑOR

GABRIEL BORIC

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

PRESENTE

Desde el año pasado el Colegio de Profesoras y Profesores ha venido conversando con el Ministerio

de Educación para que dé respuesta a nuestras legítimas demandas. Si bien es cierto se han logrado

concretar algunas de ellas, existen otras muy sentidas y sensibles para el profesorado y la educación

chilena, frente a las cuales no existe respuesta por el gobierno.

Por ello el día de hoy, miércoles 31 de mayo, en el marco de la Movilización Ascendente definida

por la Asamblea Nacional, en todo el país se levanta la voz del magisterio para exigir a usted, como

primer mandatario, que en su discurso a la nación anuncie respuestas concretas a nuestras legítimas

demandas. Estas son:

-En primer lugar, como REGIÓN insistimos, NO estamos de acuerdo con los SERVICIOS LOCALES DE

EDUCACIÓN YA QUE AL DÍA DE HOY NO HA DADO RESPUESTA A LOS PROBLEMAS DE OTRAS

LOCALIDADES DONDE YA ESTAN INSTALADOS.

Deuda Histórica: hace 42 años que el Estado de Chile le debe a los docentes y ningún gobierno ha

reparado esta deuda. Usted se comprometió el año pasado a enviar un proyecto de ley de

reparación, pero esto no ocurrió. Solicitamos a usted señor presidente que cumpla su palabra y en

este mensaje señale la fecha en que dicho proyecto de ley será enviado al parlamento.

bono de retiro para poder jubilarse. Hoy tenemos docentes con más de 70 años ejerciendo en las

aulas, lo cual es inhumano. Esperamos en su discurso noticias concretas para resolver esto, como

así también el establecimiento de un bono de retiro permanente para el magisterio.

salarial y de género respecto a este sector del profesorado. Esperamos que en coherencia con el

carácter de gobierno feminista que se ha dado su gobierno, se ponga fin a esta discriminación y se

cancele lo que corresponde por derecho.

por asistencia media y establecer un sistema de financiamiento basal, suficiente y pertinente para

la educación pública, tal como usted lo propuso en su programa de gobierno. Esperamos que en su

discurso al país usted anuncie la puesta en práctica de esta medida.

Escolar Completa, para tener una educación que forme a partir de la integralidad del ser humano.

Esperamos que en su discurso se anuncien estos cambios.

comunidades educativas para terminar con el agobio y la violencia. Esto es una necesidad imperiosa

que esperamos sea considerada en su discurso.

Señor Presidente, estaremos muy atentos y atentas este 1 de junio a sus palabras, le invitamos a

considerar los temas planteados en esta misiva.

¡El magisterio espera su respuesta!

• DIRECTORIO NACIONAL

• DIRECTORIO REGIONAL MAGALLANES

• DIRECTORIO COMUNAL PUNTA ARENAS

• PROFESORAS Y PROFESORES JUBILADOS PUNTA ARENAS

COLEGIO DE PROFESORAS Y PROFESORES DE CHILE A. G.