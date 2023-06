Corporación Municipal de Punta Arenas informa que pago de sueldos adeudados a profesores se resolverá en sesión del Concejo

En una información transmitida este viernes 9 de junio a los docentes, asistentes de la Educación y funcionarios de la CORMUPA, la Corporación Municipal de Educación de Punta Arenas dio cuenta que el Ministerio de Educación no aceptó realizar la transferencia de recursos solicitada y que, por lo tanto, se procedió a iniciar las gestiones para que el Municipio realice una subvención por 650 millones de pesos a la Corporación, para el pago de las remuneraciones adeudadas, correspondientes al mes de mayo.

Este viernes se reunió la Comisión de Finanzas del Municipio y acordó consultar y convocar al Concejo Municipal a una sesión extraordinaria que se efectuará el próximo lunes 12 de junio a las 08.30 horas.



De concretarse este aporte, la Corporación estará en condiciones de pagar los sueldos adeudados el mismo lunes 12 de junio de 2023.



Cabe destacar que, no obstante el pago de las remuneraciones adeudadas del mes de mayo de 2023, no existe ninguna certeza que se podrán seguir cancelando dichos sueldos en los siguientes meses del año en curso, tal como lo han planteado los gremios de la Educación de nuestra ciudad.