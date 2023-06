Desde Vacunatorio Móvil, autoridades llaman a vacunarse contra la influenza ante incremento previsto de circulación de virus en Punta Arenas

Autoridades llaman a vacunarse a la brevedad, en preparación un posible aumento de circulación de este virus durante las próximas semanas.

En el marco del fortalecimiento de la campaña de vacunación contra la Influenza que se encuentra desarrollando el sector salud de Magallanes para aumentar los niveles de cobertura en la población, se implementó un vacunatorio móvil que recorrerá diversos sectores de la ciudad de Punta Arenas para acercar este importante proceso a la comunidad.

En la actualidad la cobertura a nivel regional de vacunación contra Influenza al 29 de junio es de un 65,41%, de un universo de 98.631 personas. Los públicos objetivos que mantienen una baja adhesión a la inoculación son el grupo de embarazadas con un 41% y adultos mayores de 65 años y más, con un 56%.

Por eso el llamado que se realiza a la comunidad es que concurra a protegerse oportunamente y así enfrentar este invierno de mejor manera, así lo manifestó la Seremi de Salud Francisca Sanfuentes, quien agregó que la implementación de este bus se complementa con las acciones que se han venido desarrollando durante las últimas semanas como son los operativos extramurales en juntas de vecinos o durante fines de semanas y festivos, además de acciones en instituciones y empresas, vacunación en los centros de salud y lugares de alta afluencia de personas, todas instancias para dar diversas opciones a la población que por múltiples motivos no ha acudido a vacunarse contra esta enfermedad.

La Seremi explicó que “nos encontramos en pleno periodo de campaña invierno y de mayor circulación de virus respiratorios. Lo que hemos observado estas últimas semanas es que la proporción de consultas respiratorias respecto del total en los servicios de urgencia ha disminuido levemente, sin embargo, esto sigue en un contexto de alta consulta, ocupación de camas y hospitalización en general en nuestro país. La demanda de las consultas pediátricas ha disminuido, pero esto no es un motivo para bajar la guardia, sino que mantenernos reforzando todas estas medidas preventivas porque sabemos que si bien bajó la circulación de virus respiratorio sincicial, están comenzando a incrementarse otros virus”.

La autoridad de salud indicó que se proyecta un aumento de la circulación viral de influencia durante las próximas semanas, y es por eso que tenemos que vacunar a todas las personas que conforman los grupos priorizados. La vacunación reduce el riesgo de requerir hospitalización, así como también disminuye el riesgo de mortalidad por influenza. Evitar las hospitalizaciones por esta causa permite no sobre exigir la red asistencial.

El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz, indicó que “frente a la alta circulación de los virus respiratorios es que se han tomado diversas medidas para abordar esta situación, y una de estas es la vacunación, y especialmente acercando este proceso a la población por medio de este bus. El llamado que realizamos a la comunidad es a vacunarse, particularmente a las personas sobre 65 años o que tengan enfermedades crónicas. Este bus va a estar en diversos lugares de la ciudad y reitero la importancia de la vacunación como medida preventiva ante el aumento de la circulación de las enfermedades respiratorias”.

Consultada respecto a la implementación de la estrategia de inoculación móvil, la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, comentó que “como señalaba SEREMI, nosotros vemos que hay un aumento de circulación viral paulatino de influenza, por lo que también el llamado es a la vacunación de influenza, además de COVID-19, que también está disponible en este móvil. Es importante señalar que tenemos bajas coberturas en relación a la población objetivo, estamos cerca del 65% y para obtener una buena cobertura de vacunación necesitamos a lo menos el 80% de estos grupos que son prioritarios”, indicó. La autoridad de salud, agregó, que lo principal es que la comunidad acceda a la vacunación para prevenir enfermar de gravedad y fortalezca los factores protectores, a fin de cuidar de su salud y de la de sus cercanos.

El Alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich manifestó que “es importante que los vecinos entiendan que hay un esfuerzo gigante del Gobierno para tener las vacunas, pero si la gente no va, quedamos en las mismas. Hemos visto como los niños han sufrido durante las últimas semanas y se ha hecho un gran esfuerzo por parte del sistema para poder atenderlos en nuestra región de una muy buena forma, pero lo que buscamos es que estos casos no lleguen al hospital y eso es prevención, así que los invitamos a que se puedan vacunar. Hay que recordar que esto esta pensado para los grupos objetivos, sobre todo los adultos mayores que no se han vacunado como uno quisiera, así que los invitamos a que nos puedan acompañar, además de las embarazadas, menores y personas con enfermedades crónicas”.

El vacunatorio móvil, que recorrerá diversos sectores de la ciudad de Punta Arenas, ofrecerá una opción accesible para que la comunidad pueda recibir la vacuna contra la influenza. Las fechas y ubicaciones específicas de este móvil serán anunciadas a través de las redes sociales del sector salud regional. Se invita a la comunidad a aprovechar esta oportunidad de proteger su salud y contribuir a la prevención de la influenza. La vacunación masiva es un pilar fundamental en la lucha contra esta enfermedad.

Este viernes 30 de junio este móvil permanecerá en la Plaza de Armas de Punta Arenas desde las 9.00 a las 19.00 horas.