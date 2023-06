Día Internacional del Parto en Casa: “Nacimientos domiciliarios se triplicaron en los últimos seis años y experimentaron un aumento durante la pandemia”

Aunque en Chile no existe un pronunciamiento oficial sobre partos en casa y el Ministerio de Salud no cuenta con regulación ni estadísticas sobre los nacimientos domiciliarios asistidos por profesionales, es un hecho que la práctica va en aumento en nuestro país. Así lo sostienen datos preliminares del “Informe sobre parto en casa en Chile”, de la asociación gremial de matronas, Maternas.





El estudio es un registro levantado por matronas de este colectivo que han asistido a partos domiciliarios entre el 2010 y 2022 con el objetivo de aportar evidencia en base a casos reales. “Mil trescientas cincuenta y cuatro mujeres planificaron a sus hijos e hijas en casa en este periodo. Además, el parto domiciliario con asistencia profesional se triplicó en los últimos seis años y hubo un particular aumento de ellos durante la pandemia”, detalla la socia fundadora de Maternas, Yennifer Márquez. Según sus estadísticas, entre el año 2010 y 2016 se registraron 370 partos, frente a 984 ocurridos entre el 2017 y 2022.





Lo anterior respondería a que “el coronavirus nos hizo cuestionarnos si los hospitales eran los espacios más seguros para que una mujer saludable pariera, dada la emergencia sanitaria y los niveles de contagio que atravesamos”, explica la profesional de la salud, magíster en Antropología.





A este dato, se suma que un 60% de los nacimientos domiciliarios planificados y asistidos por matronas y matrones ocurrieron en la región Metropolitana y un 29% en la de Valparaíso. En relación al perfil de mujeres que tomó esta decisión, el 50% tienen título profesional y el rango etario de la mayoría de ellas se ubicó entre los 30-34 años (33%).





Respecto al índice de traslados desde un domicilio a un centro asistencial, del total de partos planificados en casa, sólo un 13,6% de las mujeres lo habría efectuado. De todas ellas, la mayoría tuvo un parto vaginal (60%).





Pese a la tendencia, la decisión de tener a un hijo en casa no ha estado exenta de controversias y diferencias de opinión, tanto en Chile como en el mundo. Principalmente por eventuales riesgos que tienen relación con una emergencia obstétrica o traslados tardíos con consecuencias fatales.





Sin embargo, Márquez afirma que “las condiciones son las mismos que en una institución de salud si es que, en un parto en casa, se siguen todas las recomendaciones internacionales: que la mujer sea sana y tenga una gestación fisiológica, que el domicilio esté a veinte minutos de un centro asistencial, que esté asistida por un o una profesional capacitada y con experiencia, y que exista siempre un plan b establecido en caso de traslado”.





De esta manera, un punto determinante y diferenciador en este tipo de experiencias sería el acompañamiento de profesionales debidamente entrenados. “Para sostener el parto en casa en Chile es imprescindible que las y los profesionales de la salud accedan continuamente a capacitaciones, cuenten con equipamiento, estén asociados y asistan a la gestante en duplas de matronas o matrones”, enfatiza Yennifer Márquez, también directora de Escuela Renacer, dónde junto a un equipo multidisciplinario imparte diplomados en gestación, parto humanizado, parto en casa, casas de nacimiento, puerperio y lactancia para profesionales de la salud y de disciplinas complementarias.





La posición es respaldada por la Organización Mundial de la Salud que ya en 1996 recomendaba en el documento “Cuidados del Parto Normal”, que “la mujer sana puede tener su parto en el lugar donde se sienta más segura y esté más cerca de su entorno, sea este en su casa, casa de parto o en un hospital de alta complejidad, considerando la atención de un personal calificado”.





Maternas Chile es una asociación gremial formalizada en el 2016, que agrupa matronas que acompañan partos en casa en varias ciudades del país.