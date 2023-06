El poder de la estrategia: Juegos que estimulan la mente

El cerebro es un músculo y como tal debe ser ejercitado. Te traemos cinco opciones para mantener tu mente activa con juegos que frenan su declive.

Con el tiempo, nos encontramos con que nuestra mente no es tan ágil como antes. Justo como un músculo que deja de ser ejercitado, es capaz de fallar en las situaciones más simples: hacer la cuenta en un restaurante, recordar el nombre de algún conocido, o peor, ¡olvidar apagar la estufa!

Esta es una realidad que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia. Pero, a pesar de que los estudios y medidas más revolucionarias para tratar condiciones como el Alzheimer o similares están realizándose en nuestros tiempos, resulta que el ser humano ya tenía actividades que ejercitaban su mente y frenaban la decadencia de la actividad neuronal, las cuales tenemos aún hoy en día. Por ello, hemos recopilado juegos recomendados por muchos estudiosos del tema que no te puedes perder.

Sudoku

Los juegos de astucia son una vieja estrategia para mantener nuestro cerebro activo, especialmente cuando se le agregan matemáticas simples. La actividad neuronal que antaño fue utilizada para juegos de palabras o acertijos, el día de hoy se pone al uso del razonamiento, lógica y memoria para obtener un juego sencillo que pone a prueba nuestra capacidad de análisis, como el Sudoku. Este tipo de juegos facilitan la actividad neuronal y, sobre todas las cosas, proveen de gran entretenimiento ya sea al jugar a solas o con tu familia.

Póker

La famosa y popular conductora televisiva Maria Shriver, conocida por su patronazgo de iniciativas a favor de la investigación sobre el Alzheimer, declaraba en 2021 para The San Diego Union-Tribune que la agudeza mental adquirida a través de este juego es un arma fundamental contra la demencia. La ex primera dama del estado de California, cuyo trasfondo como hija de un padre con demencia ha impulsado múltiples iniciativas de recaudación y le ha brindado experiencia directa con personas que viven con la condición, señala que juegos que activan la química cerebral ayudan a combatir síntomas relacionados con la demencia, siendo uno de estos la pérdida de memoria. Shriver señaló en un evento social realizado dentro de un casino, que juegos como el póker pueden ser especialmente beneficiosos para mujeres de edad avanzada, actividad a la que puedes disfrutar entre amigas, o bien, jugar desde casa en los mejores casinos online en Chile.

Crucigramas o juegos de palabras

Al igual que la lectura, pero en una forma aún más interactiva, los crucigramas ayudan a ejercitar una parte esencial de nuestro cerebro que no está relacionada con la labor deductiva de las matemáticas, pero con una función esencial: nuestra capacidad de referenciar datos en nuestra memoria y enlazarlos con ideas, imágenes o conceptos. Esta es una de las capacidades que vamos perdiendo con la vejez. Aún si los crucigramas o juegos de palabras eran más accesibles en la era de los periódicos impresos, hoy en día tenemos la ventaja de encontrarlos disponibles en aplicaciones o en los sitios web de afamados periódicos, como el popular crucigrama de The New York Times.

Ajedrez

El ajedrez es especialmente bueno para estimular y mejorar funciones cognitivas, ya que sus reglas son fáciles de aprender, pero cada partida es totalmente diferente y, según las habilidades del contrincante, se le pueden adicionar capas de complejidad. Diversos estudios también respaldan el positivo impacto de este tradicional juego que encanta a los pequeños y genios matemáticos por igual.

Black Jack

Se ha reportado que los síntomas del Alzheimer son mejor tratados e incluso disimulados al practicar actividades lúdicas conocidas como juegos serios, que incluyen los que conocemos por juegos de azar. Pero, si bien diversos estudios celebran estas actividades lúdicas que requieren esfuerzo y agudeza mental al jugarse entre amigos, lo cierto es que para muchos adultos mayores estas no son factibles por requerir de movilizarse a instalaciones distintas o contar con la compañía de otra persona con los mismos intereses. Por lo mismo, el Black Jack es una de las actividades estrella para adultos mayores interesados en mantener activo su cerebro, debido a que puede jugarse a solas, en todo lugar y en cualquier momento.