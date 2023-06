Feria del Orgullo y la diversidad tendrá lugar hoy en el Liceo Sara Braun de Punta Arenas



La Feria se realizará entre las 11 y 12:30 hrs.

La conmemoración del mes del orgullo no es sólo una efeméride para nuestra comunidad educativa, es por esto que el Centro de Estudiantes y el Equipo de Convivencia Escolar, han realizado una serie de actividades encaminadas a visibilizar el respeto a los derechos de quienes conforman la comunidad escolar, en especial poniendo en evidencia la necesidad de la no discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género.

La primera iniciativa fue la ambientación de los lugares comunes por medio de expresiones artísticas de estudiantes que voluntariamente desean compartir su opinión.

Seguidamente el programa Habilidades para la Vidal 3 realizó un taller de diálogo sobre diversidad, expresión e identidad de género y orientación sexual. Dicha actividad se dirige a los primeros y segundos medios que asisten al establecimiento.

Hoy martes 27 de junio: 11:00 hrs. Feria de la diversidad y el orgullo. Su objetivo es concientizar e informar respecto de derechos y diversidad. Además de una “Tizada” en el frontis del Liceo para generar visibilidad por medio de dibujos y mensajes.

Las instituciones que nos acompañarán son: café Be Happy, Fundación Akainik, Programa de prevención de violencia de género, INJUV, Programa Habilidades para la vida y derechos humanos.

Mañana miércoles 28 de junio: Día del orgullo. “Investidura” de Gabriela Mistral. Punto de prensa Impacto mediático de valorización de la diversidad y del quehacer institucional sobre esta materia.