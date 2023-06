FOSIS impulsa campaña para incentivar la formalización de emprendedores

Promover sus beneficios y derribar mitos relacionados con este proceso son los principales objetivos de esta iniciativa.

Punta Arenas, 29 de junio de 2023.- “Da un salto a la formalización” es el nombre de esta campaña promovida por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia junto al Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, para incentivar a emprendedores y emprendedoras a dar el paso a la regularización de sus negocios.

Por ello, hasta el centro comercial Espacio Urbano Pionero llegó el director regional del FOSIS, Felipe Jeria Palma, para entregar información y conversar con las emprendedoras que están participando en la Feria de la Mujer, protagonizada por personas usuarias de los programas de emprendimiento de este servicio público.

“Busca incentivar a las personas emprendedoras a que encaucen sus actividades hacia la formalización. Creemos que es sumamente necesario que las personas entiendan y sepan que el proceso de formalización reporta una serie de beneficios que les permite crecer y abrirse a otros mercados”, destacó el director regional del FOSIS.

La emprendedora Mirtha Águila ofrece diversos tipos de masajes: descontracturante, reductivo y de relajación. “Puedo invitar a otras compañeras que tengan emprendimientos pequeños y que no se atreven a formalizarse a que pierdan los miedos, porque yo tenía uno de esos temores, que al formalizarme iba a perder los derechos o beneficios a muchas cosas y no fue así, ni siquiera me ha cambiado la ficha social”.

Por su parte, Luisa Bustamante, responsable del emprendimiento Joyas LB, formalizó hace un par de años su negocio. “Me ha beneficiado en el tema de la comercialización, porque he optado, por ejemplo, a vender a locales establecidos donde me piden boleta o factura, en ese aspecto me ha dado la oportunidad para vender en otros lados y también a acceder a proyectos”.

Entre los beneficios que se dieron a conocer respecto de la formalización destacan la apertura de puertas a nuevos y mejores mercados, la facilitación de acceso a créditos y subsidios, una mayor credibilidad de parte de los clientes, la posibilidad de ser proveedor de otros negocios, evitar riesgos de multas al Servicio de Impuestos Internos y que no se pierden los beneficios sociales.

Según la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el trimestre móvil enero-marzo de 2023, existían cerca de 2,4 millones de personas en empleos informales, de las cuales un 62% se desempeñaba en empresas del sector informal y un 32% en empresas del sector formal, siendo los grupos más afectados las mujeres, los jóvenes entre 15 y 24 años y los adultos mayores.