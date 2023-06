Liceo Sara Braun de Punta Arenas premia a ganadores de Concurso comunal de Filosofía

Jóvenes reflexionan entorno a la felicidad y lo plasman en un ensayo filosófico.

Ante la atenta mirada de sus familias, hoy jueves 29 de junio, recibieron sus reconocimientos los jóvenes ganadores del concurso comunal de ensayos filosóficos organizado por el Liceo Polivalente Sara Braun por segundo año consecutivo

Nuestro establecimiento busca potenciar la participación de los estudiantes en instancias de aprendizaje, donde puedan poner en práctica, habilidades necesarias para el desarrollo intelectual, porque tenemos la certeza que estas acciones pueden llevar a los estudiantes a descubrir nuevos intereses, motivándolos a creer en sus capacidades, y continuar desarrollándolas cada día más.

Néstor Ríos Cardoza, director del Liceo señaló, “con este tipo de actividades logramos generar comunicación entre los jóvenes en su diversidad de establecimientos, estilos de aprendizaje, incluso orígenes socioeconómicos, para que puedan confluir en un solo propósito, este se cruza con uno de los objetivos de este liceo, como colegio público, que es avanzar en el pensamiento crítico. Agradecemos la masividad y esperamos que en próximas ocasiones estos puedan llegar a más personas.

El centro de la reflexión en este concurso fue reflexionar en torno a la felicidad y quienes obtuvieron lugares en dicha competencia fueron los siguientes jóvenes:

Primer lugar: Jhonny Pereira Hernández (Ex estudiante del Liceo «Sara Braun») “La felicidad”, segundo lugar: Leonor Sánchez Sánchez (Liceo «Pedro Pablo Lemaitre») con “Rumbo a la felicidad: Más que un woo momentáneo”, tercer lugar: Diego Oyarzo Soto (Liceo Salesiano «San José») “La filosofía sobre la búsqueda de la felicidad” y mención honrosa: Lucas Oval Fernández (Colegio «Pierre Faure») con “Felicidad para viajeros”.

Quien resultó ganador, estudiante de tercer año medio indicó “no esperaba ganar en este concurso, es emocionante la sensación. Para el ensayo me basé en tres temas que me dan felicidad, la comida, las películas y el pasar tiempo con amigos y familia. Además, en estas tres áreas por mi experiencia familiar son cosas que me permiten vivir y sentir felicidad”.

La actividad estuvo coordinada desde la asignatura de filosofía por el docente Cristian Fecci Machuca.

Como número musical participaron las estudiantes de tercero medio Yasna Ampuero Oyarzo y Ayline Vera Jaramillo.

Como liceo valoramos el trabajo realizado por cada uno de los estudiantes que decidieron participar en esta actividad, y así plasmar sus opiniones con respecto al tema de la felicidad, desde un punto de vista fundamentado y reflexivo.