Rolando Tonizzo: “Mi experiencia con copago cero es espectacular, no he cancelado absolutamente nada”

Autoridades se reunieron con familia beneficiada por Copago Cero y realizaron balance regional de la implementación de esta política de salud.

Ha significado un ahorro total estimado de $1.271 millones para 12.846 personas de la región.

Durante la mañana de este sábado el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz, se reunió con Rolando Tonizzo, que fue beneficiado por la estrategia Copago Cero durante su tratamiento de salud. En el encuentro participó la familia de don Rolando, además de la Seremi de Salud, Francisca Sanfuentes, la Directora del Servicio de Salud, Verónica Yáñez, el Director del HCM, Ricardo Contreras, y la Subdirectora Médica de HCM, Erica Contreras.

En la cita, las autoridades compartieron con Rolando y su familia, conociendo su experiencia como usuarios del Hospital Clínico Magallanes y como uno de los primeros beneficiados de la estrategia de Copago Cero en la región, resaltando la excelente atención recibida en todo este proceso, tanto previo y durante la cirugía, como también durante la rehabilitación.

Don Rolando Tonizzo explicó: “Fui intervenido de la cadera izquierda con una prótesis total. Mi experiencia con el Copago CERO es espectacular. No he cancelado absolutamente nada. Es real que no hay ningún tipo de cobro por la intervención quirúrgica. La rehabilitación también está incluida en esto, que son las sesiones kinesiológicas dentro del mismo centro asistencial. Como experiencia hago un llamado a la comunidad para que crean en este sistema que la verdad, ayuda a las familias muchísimo. Son intervenciones carísimas que no están al alcance de la mayoría de las personas, por lo tanto, acogerse a esto ayuda no solamente a la persona que está enferma, sino a la familia en general”.

El Delegado Presidencia Regional, José Ruiz, explicó que “estamos con Don Rolando, que es uno de los beneficiarios del Copago Cero que es una medida muy significativa que implementa el Gobierno del Presidente Boric, que consiste en que toda persona que se atiende en FONASA, sin importar el tramo en que se encuentra va a tener gratuidad en sus prestaciones en el sistema público; hay que decir que desde que se implementa en septiembre del año pasado a la fecha, ya se han beneficiado en Magallanes 12.800 personas, más de 130 mil prestaciones se han realizado y esto, ha significado un ahorro para las familias en su conjunto de 1.271 millones de pesos. Y es un compromiso que tenemos como Gobierno, el fortalecer la salud pública y esta medida del Copago Cero va en esa dirección, beneficiando directamente a nuestras familias, particularmente de la clase media”.

A su vez, la Seremi de Salud, Francisca Sanfuentes, explicó que “esta es una tremenda política pública a través de la cual vamos concretando este compromiso de la construcción de un sistema público, universal y que no discrimine entre los ingresos de las personas. Anteriormente las personas FONASA C tenían un Copago de un 10% y aquellos FONASA D de un 20%, lo cual ante una hospitalización inesperada o una cirugía de mayor complejidad, implicaba un gasto no planificado y muchas veces un impacto importante en la economía familiar. Esta es una medida que apunta directamente a eso y que da la tranquilidad a las familias y a las personas que pueden acceder a todos los servicios de salud de la red pública sin depender de su capacidad económica”.

Respecto de la implementación del Copago Cero en la Red Asistencial de Magallanes, la directora de Servicio, Verónica Yáñez, señaló que, “nosotros continuamos entregando las prestaciones habituales que están establecidas en la cartera tanto de hospitales como de atención primaria, y el beneficio acá va en que los usuarios/as pueden acceder libremente dentro al ser beneficiario FONASA, en los tramos C y D, sin tener que pagar adicionalmente como lo hacían antes”, indicó la autoridad.

Agregando respecto del aumento de atenciones a raíz de la implementación de la política pública, que es necesario reforzar el sistema, considerando que se va hacia una universalización y mejora del acceso al sistema de salud por parte de los usuarios/as del mismo. “Adicionalmente hemos notado un incremento incluso en las atenciones de farmacia, que es algo tan habitual dentro de los hospitales y atención primaria, donde los usuarios han accedido en mayor cuantía a retirar medicamentos, lógicamente esto también aumenta los tiempos de espera muchas veces de los mismos usuarios, pero nos estamos preparando como Red para reforzar este tipo de atenciones y servicios que son críticos, tanto en APS como hospitales”, indicó la autoridad de salud.

El Director del Hospital Clínico Magallanes, Ricardo Contreras, explicó que: “Nosotros como establecimiento de mayor complejidad en la Región de Magallanes, tenemos disponibles todas las prestaciones del hospital a los usuarios, a los beneficiarios, con un costo o pago de bolsillo cero, lo que claramente significa un ahorro significativo para las familias y es precisamente lo que hemos testimoniado esta mañana acá con Rolando quien ha sido paciente del hospital, desde una cirugía compleja y todo el proceso también de rehabilitación el cual nos alegra mucho porque ha sido un testimonio de que las cosas resultan positivamente y favorable, y precisamente se recupera la salud y el bienestar de las personas”.

Copago Cero es una iniciativa presidencial que desde el 1 de septiembre de 2022 concretó la gratuidad total para los más de 15 millones de usuarios de FONASA en la Modalidad de Atención Institucional. Desde entonces y hasta marzo de este año, a nivel nacional más de 685 mil personas han sido beneficiadas por Copago Cero, lo que ha significado un ahorro total de más de 62 mil millones de pesos para las personas.