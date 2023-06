Subsecretario Cataldo: “Desarrollaremos un proceso de diálogos, en las 16 regiones del país, para elaborar una Política Nacional de Descentralización”

En la comuna de La Serena, en la segunda jornada de la Asamblea Extraordinaria de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás Cataldo, expuso sobre la agenda de gobierno, anunciando un proceso de diálogos en torno a una propuesta de Política Nacional de Descentralización que permitirá acordar la imagen objetivo del Chile descentralizado, con desarrollo y bienestar territorial equitativo.

“Desarrollaremos un proceso de diálogos, en las 16 regiones del país, para elaborar una Política Nacional de Descentralización con todos los actores involucrados en la gobernanza territorial, para acordar la imagen objetivo de un Chile descentralizado, justo y equitativo con nuestras regiones y comunas”, agregó Nicolás Cataldo.

En la misma línea, sostuvo que la descentralización no tiene un valor en sí mismo, sino que tiene valor cuando contribuye al bienestar de los territorios. “Soy militante de la descentralización en la medida en que beneficie a las personas, a vecinos y vecinas, y para eso tenemos que hacer todo el esfuerzo”; dijo, agregando que “tenemos que definir bien el rol de cada nivel de gobierno, fortalecer la generación de ingresos propios para sostener estas políticas y el buen uso de los recursos para poder tener legitimidad. Es importante la capacidad de asociarnos, de hacer sinergia, de buscar respuestas colectivas”, afirmó.

Por otra parte, destacó los avances en temas de descentralización como lo es la iniciativa legislativa de royalty minero recientemente aprobada en el Congreso, el proyecto de ley de Regiones Más Fuertes ingresado durante este mes para su discusión parlamentaria y el proceso de transferencia de competencias en curso.

En materia royalty a la minería el Subsecretario resaltó la creación de tres fondos que suman US$ 450 millones: Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por US$ 225 millones destinado a los gobiernos regionales; el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por US$ 170 millones con mayor dependencia al Fondo Común Municipal (FCM) y el Fondo Comunas Mineras, por US$ 55 millones destinado a comunas que tengan externalidades negativas producto de la actividad minera.

En su intervención, el subsecretario Cataldo también abordó la inversión de la Subdere en el año 2022, la más alta en los últimos ocho años. Lo anterior implicó la asignación de recursos para 2.811 proyectos a lo largo de todo el país en los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB), Mejoramiento Urbano (PMU), Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE) y Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC) con una inversión de más de 222 mil millones de pesos. Subrayó, además, el Plan “Más Seguridad, Más Comunidad” donde se han transferido casi 22 mil millones de pesos para el financiamiento de 306 proyectos.