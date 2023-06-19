Tabla de la Sesión del CORE Magallanes en Porvenir | Lunes 19 de junio
Se cita a los(as) Sres. (as) Consejeros(as) Regionales a la 15ª Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, a efectuarse el día Lunes 19 de junio del 2023, a las 15:00 hrs., en primera citación, dependencias del Hotel Barlovento, Comuna de Porvenir.
- SALUDO PROTOCOLAR DE LA SRA. DELEGADA PRESIDENCIAL PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO
SRA. KARIM FIERRO BRISTILO
- SALUDO PROTOCOLAR Y EXPOSICIÓN SR. ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORVENIR, DON JOSÉ GABRIEL PARADA AGUILAR.
- EXPOSICIÓN: ESTADO DE SITUACIÓN ACTUAL EMERGENCIA SANITARIA POR VIRUS RESPIRATORIOS EN LA REGIÓN Y PLAN DE ACCIÓN A SEGUIR CON SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES.
EXPONE: SRA. DIRECTORA SERVICIO SALUD MAGALLANES Y UNIDAD DE PEDIATRÍA
DOÑA VERÓNICA YÁÑEZ GONZÁLEZ.
- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 14, DE FECHA 12.06.2023.
- CUENTA CORRESPONDENCIA QUE HAN INGRESADO A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y EXCEPCIONALMENTE EN FORMATO PAPEL.
- MATERIAS O INICIATIVAS ESPECÍFICAS DE URGENTE DESPACHO.
- CUENTA COMISIONES.