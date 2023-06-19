contadores web

Tabla de la Sesión del CORE Magallanes en Porvenir | Lunes 19 de junio

Tabla de la Sesión del CORE Magallanes en Porvenir | Lunes 19 de junio

Se cita a los(as) Sres. (as) Consejeros(as) Regionales a la 15ª Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, a efectuarse el día Lunes 19 de junio del 2023, a las 15:00 hrs., en primera citación, dependencias del Hotel Barlovento, Comuna de Porvenir.

  1. SALUDO PROTOCOLAR DE LA SRA. DELEGADA PRESIDENCIAL PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO

           SRA. KARIM FIERRO BRISTILO

  1. SALUDO PROTOCOLAR Y EXPOSICIÓN SR. ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORVENIR, DON JOSÉ GABRIEL PARADA AGUILAR.
  1. EXPOSICIÓN: ESTADO DE SITUACIÓN ACTUAL EMERGENCIA SANITARIA POR VIRUS RESPIRATORIOS EN LA REGIÓN Y PLAN DE ACCIÓN A SEGUIR CON SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES.

EXPONE: SRA. DIRECTORA SERVICIO SALUD MAGALLANES Y UNIDAD DE PEDIATRÍA

DOÑA VERÓNICA YÁÑEZ GONZÁLEZ. 

  1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 14, DE FECHA 12.06.2023.
  1. CUENTA CORRESPONDENCIA QUE HAN INGRESADO A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y EXCEPCIONALMENTE EN FORMATO PAPEL.
  1. MATERIAS O INICIATIVAS ESPECÍFICAS DE URGENTE DESPACHO.
  1. CUENTA COMISIONES.
Compartir
Twittear
Compartir
Pin
0 Compartir
Gremios de Educación Municipal de Punta Arenas presentan contrapropuesta a la mesa técnica

Gremios de Educación Municipal de Punta Arenas presentan contrapropuesta a la mesa técnica

Chile ya cuenta con una Ley para la Naturaleza | Daniela Droguett Caro SEREMI de Medio Ambiente de Magallanes

Chile ya cuenta con una Ley para la Naturaleza | Daniela Droguett Caro SEREMI de Medio Ambiente de Magallanes