Comunidad funcionaria de sector Salud de Magallanes se capacitó en acompañamiento en salud a personas trans

Más de 100 funcionarias y funcionarios de diversos establecimientos de salud de la Región de Magallanes participaron del taller “Capacitación sobre acompañamiento en salud a personas trans” impartido por el Centro Espacio Seguro de Santiago. La actividad se enmarcó en la creciente demanda asistencial de usuarios con género no conforme y fue financiada por Fondo FNDR 8% del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena a través de la gestión de Fenpruss del Hospital Clínico de Magallanes (HCM).



“Es de suma importancia para los equipos profesionales y técnicos adquirir más conocimiento y herramientas para ofrecer un acompañamiento en salud mental a todas y todos los usuarios con género no conforme que lo requieran, y sus familiares también”, declaró la Dra. Valentina de Petris, gineco-obstetra y jefa del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género del HCM.



En la jornada, participaron equipos clínicos del COSAM Miraflores, Hospital de Día, Unidad de Hospitalización de Cuidados Intensivos en Psiquiatría (UHCIP), centros de atención primaria en salud de Punta Arenas y Puerto Natales, Hospitales comunitarios, SAPU, SAR, y de algunos miembros de programas asociados a la atención de menores de edad: SENDA, SENAME y Servicio Mejor Niñez.



Finalmente, la subdirectora médica (s) del HCM, Dra. Erica Contreras, reconoció la importancia de la jornada. “Estas instancias no son solo relevantes para los equipos que reciben la capacitación, sino que va directamente relacionado con procesos de mejora en la atención en salud hacia la comunidad usuaria. Además, son temas totalmente atingentes de los que tenemos que seguir aprendiendo para atender a ese porcentaje de la población no conforme con su género”, concluyó.