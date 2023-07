Con 50 expositores comenzó la décima versión de la Expo Indígena

La feria, con entrada totalmente gratuita, funcionará de 11 a 21 horas hasta el domingo 16 de julio en el Insuco.

En su décima versión, la Expo Indígena 2023, abrió sus puertas este lunes bajo la participación de 50 stands que representan a los pueblos Kawésqar, Mapuche huilliche y Yagán, quienes expondrán sus trabajos en las dependencias del Instituto Superior de Comercio (Insuco) hasta el próximo domingo 16 de julio de 11 a 21 horas en horario continuado.



Organizada por la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Punta Arenas, esta gran vitrina con acceso totalmente gratuito para la comunidad, ofrece una gran oportunidad para aprender y profundizar acerca de la cultura de los pueblos originarios.

De la primera jornada de actividades, participó el jefe comunal, Claudio Radonich, quien afirmó que “este es un emblemático evento que se hace en el contexto de las Invernadas 2023, en la semana más intensa entre el Chapuzón del Estrecho y el Carnaval, y la invitación es a que la comunidad se acerque y pueda compartir con nuestra cultura indígena por medio de sus diferentes manifestaciones, desde su comida hasta temas medicinales, como también distintos shows que vamos a tener cada día a partir de las 19.30 horas”, sostuvo el edil, quien agregó que “estamos muy contentos de contar con una gran cantidad de feriantes y esperamos, como cada año, que asista una gran cantidad de público a una actividad que es de acceso totalmente gratuito”.

Por su parte, Rosa Jelves, miembro de la comisión directiva de la Expo Indígena 2023, manifestó que “nosotros como dirigentes siempre hemos estado dispuestos a entregar cultura, en mi caso con la medicina ancestral, para mí esta es una instancia para mostrarle a la comunidad que para mejorar su salud existen hierbas que las puede encontrar en el patio de su casa”, sostuvo la expositora, quien además explicó que “quienes participen van a poder no solo acceder a una serie de productos, sino también a ceremonias o demostraciones con instrumentos para que puedan profundizar en el saber de quienes pertenecemos a un pueblo originario; aquí nos pueden preguntar e incluso se van a implementar talleres”.

Pero de esta gran cita no solo participan expositores locales. Así lo reveló el caso de Aurelio Ortiz de Orue, un artista plástico y representante de la cultura quechua que viajó desde el Cusco, Perú, para ser parte de esta décima versión de la expo. “Mi stand se compone de pinturas decorativas al óleo, acrílico, y marcos tallados. He recorrido muchos países y esta feria me parece excelente porque aquí existe una hermandad que nos une, somos todos de un solo continente, eso es lo que reina aquí. Me recibieron de lo mejor junto a mi familia, por lo que estoy muy agradecido”.

En tanto, María Luisa Renchi, representante del pueblo Kawésqar, explicó que “esta es una oportunidad muy importante para todos quienes estamos participando, porque nos une como pueblo por medio de diferentes culturas, pero, al fin y al cabo, con ancestros en común”, sostuvo la expositora, la cual agregó que “la gente que no pertenece a un pueblo originario, viene aquí y se retroalimenta de lo que nosotros heredamos de nuestros antepasados”.

Un panorama imperdible que cuenta con un total de 50 expositores indígenas, que realizan distintos trabajos de lana, cestería, madera, cocina originaria, productos medicinales, reciclaje y manualidades, labores en pieles, cerámica y artesanía en piedra.

Como si esto fuera poco, esta exposición sobre el último bloque de cada una de sus jornadas, a partir de las 19.30 horas, ofrece distintas presentaciones de artistas regionales en el salón de eventos del recinto educativo.