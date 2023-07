Crónica de una mañana en el Juzgado de Policía Local | Sergio Reyes Soto

La calle Waldo Seguel entre Chiloé y Bories es un paseo histórico. Allí se encuentran los edificios de la antigua Cárcel Pública en el número 625 y la antigua Primera Comisaria de Carabineros. El edificio de la cárcel data de 1898 y fue desocupada en 2003, hace exactamente 20 años. El 2013 fue traspasado a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), ahora Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. La Comisaría fue construida en 1899, declarada monumento histórico en 2009 y al fin fue destruida por un incendio en abril de 2022. Esto da cuenta de la vereda sur de la calle Waldo Seguel. Allí quedaron marcados sitios de estacionamiento destinados, naturalmente a Carabineros y Gendarmería. En su tiempo la señaletica no estacionar al principio de la cuadra y al final de la misma, eran innecesarias, pues se entendía que aquello no era para uso general. Hoy queda un solo letrero de esos redondos con la P cruzada en la esquina de Bories con Waldo Seguel.

Esa cuadra, con edificios históricos, pero en la práctica, abandonados, como tantos en nuestra ciudad, se ha transformado en una trampa para cazar conductores desesperados por un estacionamiento en el centro de la ciudad que no logra albergar la enorme cantidad de autos que circulan en el sector. Un buen día de junio, en esos menesteres de buscar estacionamiento, veo con alegría un espacio libre en la ubicación que describo arriba. Me estaciono. Al volver al vehículo me percato de un papel dentro de una bolsa plástica, nítidamente pegada al parabrisas. Mientras tanto, la cuadra completa se había poblado de vehículos felizmente estacionados allí. Curiosamente, sólo el mía tenía el regalo de la bolsita plástica.

Al inspeccionar el regalito, me encuentra con una “Boleta de citación infracción”, citado para comparecer personalmente al 2do. Juzgado de Policia Local, bajo apercibimiento de proceder en su rebeldía, por infracción de estacionar en lugar prohibido Art. 154-1 Ley Tránsito, cometida en Waldo Seguel 625, justo frente a la puerta de la misma cárcel que en el año 1974 me albergó como preso político por 2 años. Se establece la fecha de la infracción, sobre la palabra Denunciado dice “Empadronado”, seguido de un timbre azul “Inspector Municipal”, Dirección de Inspecciones, Municipalidad de Punta Arenas. Luego viene la Firma del Funcionario Denunciante, todas esas rayas que hacemos donde no se logra divisar el nombre del firmante. Al fin del formulario, por cierto que dice ORIGINAL, en el costado inferior izquierdo una curiosa dirección de correo electrónico, “imontans@gmail.com”. Me pregunto a quién corresponderá esa dirección personal en el sistema de correo de Google y para qué sirve.

CINCO DIAS DE GRACIA Y REBAJA

Lo vital para el denunciado, cuál es la dirección del Segundo Juzgado de Policia Local, el teléfono, correo electrónico o enlace de página web no aparece. Tampoco aparece algo que aprendí muy tarde para aplicarlo. Si usted paga esta multa dentro de 5 días hábiles, contado el día sábado como hábil, puede obtener una rebaja de la multa de 20%. Caso contrario debe comparecer en el Juzgado en la fecha y hora indicada. De no hacerlo así, se adicionarán nuevos gravámenes.

EL PROCESO

El Primero y el Segundo Juzgado de Policia Local se encuentran ubicados en Balmaceda 661, entre Chiloé y Nogueira, vereda sur. No se le ocurra estacionarse en esa cuadra, que recibirá las penas del infierno. Al llegar no busque donde sacar número para atención. Solamente colóquese en fila ante el mesón y eventualmente lo atenderán. Asegúrese de llevar la citación que le dejaron en la bolsita plástica y su carnet de identidad. Está allí para comparecer ante un actuario o actuaria quien simplemente le hará la ficha para proseguir el trámite. Este es un trámite que toma su tiempo. A mi me atendieron luego de 2 horas. Así que debe darse tiempo y armarse de paciencia.

Estas multas no son poco dinero, y como todo lo que está hecho para castigarlo, se establecen en UTM, que cambian en ascenso generalmente todos los meses. En mi caso, esto era 1.5 UTM que al valor de Julio, aunque la infracción fue en Junio, sumó $94.989 pesos, más o menos $118 dólares. Usted puede pedir entonces alegar por una rebaja del 10%, para lo cual debe escribir “corto y preciso”como indicaba cada vez la secretaria, sus razones para hacerlo. Esto entonces será resuelto por el juez o jueza, para lo cual deberá concurrir nuevamente a partir del día siguiente, pero antes que cambie el mes por el jueguito de las UTM, a pagar. Generosamente, si quiere evitarse la visita y el subsiguiente gasto de su tiempo, lo puede pagar enseguida. No diga que el sistema no es considerado, si hasta puede pagar con tarjetas.

Una vez pagada la transgresión, le entregan un Comprobante de Pago Ingresos Municipales bonito que parece un diploma. Bajo observación, el mío, dice: “Estacionar en lugar prohibido y señalizado” y su consiguiente rol de pago. Parte de mi problema es que este sector está malamente señalizado y no responde, como muchas cosas municipales, al sentido común de un área que no está ya en uso de la autoridad policial y carcelaria. Pero, en fin. Mi interés en describir este incidente es para que a usted no le ocurra lo mismo. Y bueno, si le ocurre, al menos sabrá cuánto tendrá que pagar por el estacionamiento y cuál es el proceso. No espere que le expliquen nada. Eso de los 5 días, es cosa suya saberlo o joderse. Y nada, nada, está computarizado por eso en la citación no hay ningún enlace donde usted pueda informarse de nada, con la excepción del correo electrónico en la parte superior izquierda, que daría para otra crónica. Que tenga buen día y disfrute de la amistosa y grata ciudad de Punta Arenas.