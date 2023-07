Desarrollo Social y Familia aprueba proyectos que entregarán servicios básicos a 454 familias en el sector periurbano norte de Punta Arenas



436 familias de los sectores de Ojo Bueno, Calafate y Robledal, y 18 de Rincón Chileno buscan ser beneficiadas con proyectos de gas y electrificación respectivamente para mejorar su calidad vida.



17 de julio de 2023. Dos proyectos destinados a entregar suministros básicos de gas y electricidad para los sectores periurbanos del norte y sur de Punta Arenas fueron aprobados por el área de Inversiones de la Secretaría Regional de Desarrollo Social y Familia.



El primero de ellos consiste en la construcción de una red de gas natural para los sectores de Ojo Bueno, Calafate y Robledal, que beneficiará a 436 familias de este sector ubicado al norte de la comuna, conformado por parcelas.



Una vez emitida la recomendación satisfactoria sobre rentabilidad social por parte del Área de Inversiones, el proyecto fue aprobado recientemente por el Consejo Regional de Magallanes, entidad que ejecutará la obra de $3.596 millones por medio de la entrega de un subsidio a la inversión privada.



La segunda iniciativa se trata del proyecto de electrificación para el sector rural Rincón Chileno, donde habitan 18 familias, y que pese a estar ubicado en la capital regional no posee electricidad, gas, ni agua potable. Con la reciente aprobación del Área de Inversiones, busca solicitar al Gobierno Regional, mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), un monto de $113 millones para la construcción de la red de distribución, que contará con 26 postes y 18 empalmes.



Para el Secretario Regional de Desarrollo Social y Familia subrogante, y Jefe del Área de Inversiones, Alex Latorre Cárdenas, “la aprobación de ambos proyectos significa un avance en materia de calidad, acceso y seguridad energética, debido a que ambos sectores, pese a su cercanía con el centro de Punta Arenas, son considerados por el plano regulador comunal zonas rurales, los que no cuentan con algunos de los servicios básicos. Con la recomendación satisfactoria se busca fomentar el bienestar social de los vecinos, permitiendo llevar con normalidad sus vidas cotidianas”.



A su vez, la presidenta de la Agrupación Rincón Chileno – Laguna Lynch, Natalie Salazar Videla, en compañía de la secretaria de la agrupación, Yasna Paredes Ruiz, señaló que “estamos contentos con los avances y esperamos que esto realmente se materialice, porque la espera de los vecinos no ha sido menor. Si esto se logra concretar será una tremenda alegría, un tremendo cambio en la calidad de vida de los vecinos, y en su economía familiar. Hoy, para poder tener electricidad utilizamos generadores a gasolina y petróleo, lo que genera un costo mensual de $300 mil a $350 mil por familia, sumado a lo que tenemos que pagar por los bidones de agua”.



En contexto regional, el Área de Inversiones la SEREMI de Desarrollo Social y Familia, está integrada por siete profesionales analistas que se encargan de evaluar desde el ámbito del bienestar social las iniciativas que solicitan financiamiento del Estado. Durante el año 2022, esta área evaluó 305 proyectos, de los cuales 282 fueron recomendados satisfactoriamente. Algunas de estas iniciativas corresponden a la ejecución del Centro Antártico Internacional (CAI), Biblioteca y Archivo Regional, Centro Costumbrista de Laguna Blanca, entre otras.