Indice Mensual de Calidad del Empleo de la Fundación SOL mayo junio 2023

Para alcanzar una tasa de ocupación equivalente al momento previo a la pandemia (dic.-feb. 2020), se tendrían que crear más de 399 mil empleos.

En comparación al momento previo a la pandemia (trimestre diciembre-febrero de 2020), actualmente existen menos personas ocupadas (-29.143), y más personas desempleadas (74.044). La inactividad ha aumentado en 591.655 personas en relación al momento previo a la pandemia (DEF2020).

El 90,4% del empleo recuperado desde el peor momento de la pandemia es empleo

informal o endeble, que no permite proyectar una recuperacion sólida del empleo y una mejora

en los indicadores de calidad que afectan estructuralmente al mundo del trabajo en Chile.

La Tasa de Desempleo (TD) para el trimestre diciembre-febrero de 2022 fue de 8,5 %, aumentando

0,7 puntos porcentuales en 12 meses (respecto a igual trimestre de 2022). La tasa de desempleo

para las mujeres tiende a ser mayor, llegando a 9,1 % a nivel nacional, en comparaci on a un 8,1 %

en el caso de los hombres.

La tasa de ocupaci on ha ca ́ıdo en 2,5 puntos porcentuales respecto a igual trimestre de 2020

(DEF2020), bajando de 58,2 % a 55,7 %. La tasa de participaci on tambi en presenta una baja

relevante de 2,2 puntos porcentuales al comparar los ́ultimos 3 años, de 63,1 % a 60,9 %.

Al comparar en 12 meses, el deterioro del empleo tambien se refleja en la TD y la TDI. La TD,

que alcanzaba un 7,8 % en marzo-mayo 2022, lleg ́o a 8,5 % en marzo-mayo 2023. La TDI, por

otro lado, aumenta de 10,7 % en el trimestre marzo-mayo 2022 a 11,3 % en el ́ultimo trimestre

disponible, manteni endose sobre un 10 % en todo el periodo.

Le aquí el estudio: