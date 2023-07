Ingeniera chilena del INACH fue elegida en relevante cargo de logística antártica internacional







Wendy Rubio es ingeniera del Departamento de Expediciones Científicas del Instituto Antártico Chileno. Hace algunos días se convirtió en vicepresidenta en el Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales. “Como Instituto siempre hemos destacado en diferentes áreas, pero es primera vez que alguien de un departamento de logística o de Expediciones asume un cargo internacional, reconociendo esta labor», señaló la nueva representante chilena y latinoamericana en esta instancia internacional.





Punta Arenas, 7 de julio de 2023.- La jefa de la sección de Operaciones del Departamento de Expediciones del Instituto Antártico Chileno (INACH), la ingeniera Wendy Rubio Díaz, fue electa recientemente como parte de los cinco vicepresidentes o “vice chair” del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP) durante la 35º reunión anual efectuada a fines de junio en la ciudad de Hobart, Australia. Una posición importante que la sitúa en la cabeza de la logística antártica a nivel internacional.





Más de dos décadas lleva trabajando para la institución polar, alrededor de catorce años en el Departamento de Expediciones a cargo de la planificación de las actividades y movimientos científicos y logísticos que realiza nuestro país en el Continente Blanco. Su misión es coordinar todos los movimientos que se efectúan en Antártica para brindar el soporte necesario a las y los investigadores del Programa Nacional de Ciencia Antártica que participan de la Expedición Científica Antártica (ECA) organizada por el INACH. Sólo en la última campaña se debió movilizar a más de 400 personas entre científicos, científicas y personal logístico.





Además de esta tarea, Rubio participa activamente en el Comité Nacional de Nombres Geográficos que asesora al Ministerio de Relaciones Exteriores y sirve como instancia de coordinación entre los distintas instituciones de Gobierno vinculados a la toponimia del Territorio Chileno Antártico, del resto del Continente y de la Provincia Antártica Chilena. Por otra parte, ha integrado la delegación nacional en importantes citas internacionales como COMNAP, y en las Reuniones de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL).





“Al estar relacionada directamente con las actividades científicas que se desarrollan en la Antártica, me ha tocado participar en este Comité de Nombres Geográficos, ya que tengo conocimiento del área cartográfica y además me ha tocado relacionarme con varios programas antárticos que van al continente y que utilizan a Punta Arenas como su puerta de entrada. Eso me ha dado visibilidad hacia los programas antárticos de otros países y es por ello que he participado como delegada en reuniones internacionales como RAPAL y la reunión de COMNAP, que son foros muy importantes a nivel internacional”, menciona.





En esta instancia se congregan anualmente los países que son signatarios del Tratado Antártico y que tienen sus programas nacionales. Un total de 32 países participaron de la última cita. “Cuando comenzó esta reunión dijeron que había que escoger vicepresidente y desde el primer día empecé a sentir el apoyo de algunos delegados de otros países que se me acercaban y me decían que yo iba a ser su candidata. Hay que tener presente que uno no se puede postular, no es por iniciativa propia, sino que tiene que ser otros países los que te promuevan como su candidata para la vicepresidencia. Así que desde un principio me sentí muy honrada, porque ya ser nominada es un honor, aunque no saliera elegida. El sentir ese cariño o ese aprecio de los diferentes programas ya era un honor para mí”, señaló.





Luego de haber sido nominada tenía que someterse a votación por los demás delegados y ser electa por unanimidad: “Lo que quiere decir es que te aceptan o no en el cargo, y no había más candidatos con los cuales competir, sino se hubiese dado una votación de uno a uno, pero todos tenían su espacio para opinar y validar en el cargo”, comentó Wendy Rubio sobre esta selección.





Una representante chilena y latinoamericana





Un motivo de alegría y de gran orgullo fue enterarse que había resultado electa. “Podían ser elegidos sólo los jefes de las delegaciones y mis alternos, o sea, de los 32 países que estaban sentados en la mesa, sólo 64 personas podían ser elegidas, y sólo éramos cinco mujeres. Entonces imagínense el porcentaje de probabilidades de que escogieran a una mujer. Además siento una responsabilidad tremenda porque debo representar a Chile y a la región de Magallanes en este foro y también espero corresponder a la confianza brindada por los demás países latinoamericanos, porque son cinco vicepresidentes: Japón, Bulgaria, República Checa, Nueva Zelandia y Chile, y el presidente que es español. Entonces yo soy la única representante de Latinoamérica en este foro”, señaló Wendy Rubio.





Este nombramiento no es sólo un gran reconocimiento a su labor individual, sino que se valora el trabajo que realiza el Departamento de Expediciones. “Como Instituto siempre hemos destacado en diferentes áreas, pero es primera vez que alguien de un departamento de logística o de Expediciones asume un cargo internacional y se está reconociendo la labor desde las operaciones en Antártica. Es decir, no sólo nos reconocen por nuestra organización, administración, por cómo hemos desarrollado las actividades científicas o por nuestras actividades medioambientales, sino que nos están mirando desde la logística y operaciones que desarrollamos. Esto es motivo de gran orgullo para todos en el Departamento de Expediciones, tener esta visibilidad y este reconocimiento a la función que cumplimos”, remarcó y agradeció enormemente a sus compañeros del Centro de Distribución Antártica, encargados de logística y de plataformas. “Esto es un perfecto reconocimiento a toda la labor que hacemos, y no sólo en la Expedición Científica Antártica”.





Sobre su nueva función, en sus propias palabras, menciona que el rol principal de este comité es asegurar que las actividades que se desarrollan en Antártica se enmarquen dentro del Sistema del Tratado Antártico. “Que todos cumplan con los protocolos, además de fomentar que la información y la experiencia de cada uno de los programas se difunda a través de este comité. En definitiva, que todos aprendamos de las experiencias de los demás programas en un marco de cooperación, que es fundamental. La logística antártica es muy compleja, entonces se tiende a compartir experiencias, como medios de transporte y la información que puede ser útil por ejemplo en el salvamento de las personas o en la seguridad”, expresó.





La próxima reunión anual del COMNAP, correspondiente a la versión número 36, se desarrollará del 14 al 16 de agosto del 2024 en Buenos Aires, Argentina.





