La Educación es el tema: Mineduc convoca a la ciudadanía a participar del Congreso Pedagógico y Curricular

Bajo el lema “La educación es el tema”, el Ministerio de Educación convoca a la ciudadanía a participar del Congreso Pedagógico y Curricular,un proceso que busca promover el diálogo en las comunidades educativas y la ciudadanía en general, para identificar los principales acuerdos sobre la educación que queremos y necesitamos como país, en el marco de la reactivación educativa y los desafíos del mundo actual.

“La reactivación educativa hace urgente y necesario que reflexionemos y dialoguemos sobre el sentido de la educación en el Chile actual, y sobre cómo estamos preparando hoy a las y los estudiantes para los desafíos del futuro”, dice el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien señala que, por este motivo, “desde el Ministerio de Educación estamos haciendo una invitación muy importante a todas las comunidades educativas del país -docentes, directivos, trabajadores de la educación, estudiantes, padres, madres y apoderados- a ser parte de un proceso amplio y participativo para hablar sobre currículum, pedagogía y educación. Porque hoy la educación es y debe ser el tema”.

El Congreso, que se realizará durante todo el mes de agosto en conjunto con la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO (OREALC), es un proceso participativo que aportará a la actualización del currículum nacional de primero básico a segundo año medio. Este es uno de los compromisos asumidos por el gobierno y uno de los ejes de la gestión del Ministerio de Educación. Por esta razón, y a modo de recoger las inquietudes y sugerencias de las comunidades educativas y de la ciudadanía, se entiende como un proceso abierto, transparente y participativo para que todos y todas puedan ser parte de esta necesaria y urgente conversación.

Para su desarrollo, se han incorporado diferentes temas a discutir, los que abordan: ¿Qué aprender? para dialogar sobre Currículum Nacional, ¿Cómo aprender? para reflexionar sobre pedagogía y ¿Cuándo y dónde aprender? para conversar sobre ambientes para el Aprendizaje.

El Congreso contempla tres formas de participación, que se encuentran detalladas en el sitio https://congresopedagogico.mineduc.cl/:

Los Encuentros en Comunidades Educativas , donde se realizarán grupos de diálogo junto aestudiantes, docentes, asistentes de la educación, apoderados/as, directivos/as, sostenedores/as, y toda la comunidad educativa en general. Este proceso contempla los niveles desde prekínder hasta cuarto año medio, cuyo desarrollo será apoyado con guías metodológicas de acuerdo a cada segmento, las que serán enviadas desde el Mineduc y se dispondrán en el sitio. Estos encuentros se desarrollarán entre el 1 y 31 de agosto.

, donde se realizarán grupos de diálogo junto aestudiantes, docentes, asistentes de la educación, apoderados/as, directivos/as, sostenedores/as, y toda la comunidad educativa en general. Este proceso contempla los niveles desde prekínder hasta cuarto año medio, cuyo desarrollo será apoyado con guías metodológicas de acuerdo a cada segmento, las que serán enviadas desde el Mineduc y se dispondrán en el sitio. Estos encuentros se desarrollarán entre el 1 y 31 de agosto. Los Encuentros de la Sociedad Civil, donde se espera que diversas organizaciones, asociaciones o grupos de personas interesadas puedan dialogar y dar a conocer su opinión. Durante el mes de agosto el Mineduc convocará a organizaciones de la sociedad civil que aportan al desarrollo de la educación (como facultades de educación, centros de estudiantes de pedagogía, centros de investigación, sector productivo, organizaciones de trabajadores de la educación, entre otros). Asimismo, toda organización que desee participar podrá gestionar un encuentro y luego informar lo conversado mediante los formularios que estarán disponibles en el sitio del congreso.

donde se espera que diversas organizaciones, asociaciones o grupos de personas interesadas puedan dialogar y dar a conocer su opinión. Durante el mes de agosto el Mineduc convocará a organizaciones de la sociedad civil que aportan al desarrollo de la educación (como facultades de educación, centros de estudiantes de pedagogía, centros de investigación, sector productivo, organizaciones de trabajadores de la educación, entre otros). Asimismo, toda organización que desee participar podrá gestionar un encuentro y luego informar lo conversado mediante los formularios que estarán disponibles en el sitio del congreso. Una Consulta Online que estará disponible durante el mes de agostopara quienes decidan participar de manera individualrespondiendo unformulario en la página web https://congresopedagogico.mineduc.cl/, donde podrán encontrar todos los insumos para participar.

Una vez que el Mineduc tenga los resultados de este proceso participativo, y en conjunto con otras evidencias técnicas, se desarrollará una propuesta de currículum actualizado. Posteriormente, se realizará un Consulta Pública para que la ciudadanía pueda retroalimentarla y ser presentada finalmente al Consejo Nacional de Educación (CNED), organismo autónomo que tiene, entre sus atribuciones, la de revisar, aprobar y observar la propuesta curricular construida por el Ministerio de Educación.

La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, explicó que “este es un proceso muy importante para el país, que nos lleva a la conversación respecto a los sentidos y propósitos formativos de la educación. A 10 años de la entrada en vigencia del actual currículum, y a la luz de lo que hemos vivido en estos años de pandemia, resulta fundamental promover un diálogo amplio, que involucre a todos los actores, para retroalimentar la actualización de las definiciones curriculares de nuestro país, teniendo siempre presente el principio de equidad que las sustenta”.

