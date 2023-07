Megaproyecto habitacional en Porvenir: las listas no están cerradas aseguró el alcalde

“No están cerradas las puertas”, comentó el alcalde José Gabriel Parada Aguilar sobre la posibilidad de anotarse en el enorme plan de viviendas que comenzarán a construirse en 2024.

La aprobación del mayor plan de viviendas de la historia de Tierra del Fuego, anunciado tras la sesión del Consejo Regional celebrada en Porvenir el pasado 19 de junio, significa un hito en materia de política habitacional, porque permitirá atender a la virtual totalidad de la demanda comunal. Ahora, en un reciente diálogo radial, el alcalde porvenireño anunció que todavía las listas de beneficiarios no están cerradas.

“El listado que tenemos es tentativo -aclaró José Gabriel Parada Aguilar- no están cerradas las puertas: esto quiere decir que, si hay gente que termina no cumpliendo los requisitos, por ejemplo, se daría lugar a personas que no se han anotado, para que se sumen al proyecto”.

De este modo, el alcalde fueguino despejó dudas sobre si es posible inscribirse todavía para ser beneficiario de la mayor obra de infraestructura de los últimos tiempos en la comuna.

Se prevé que la definición de los grupos adjudicatarios será en agosto. Por el momento, el número estimado de viviendas a ser construidas es de 470. Esta cantidad dependerá del diseño de las casas y del entramado urbano y éstos a su vez estarán condicionados por diferentes estudios que incluye, entre otros, el análisis del suelo del terreno.

La nueva población que surgirá tras la construcción de estas nuevas viviendas podría, además, incluir espacios de uso común y, si las aspiraciones del alcalde resultan bien encausadas, también un nuevo establecimiento educativo.

Obras pensadas para el bienestar de la comuna

En cuanto a la calidad de las viviendas, la proyección contempla, en palabras del alcalde porvenireño: “casas de dos o tres dormitorios, calefacción central y calles más anchas para mejorar la seguridad y la circulación”.

Además, las obras en materia de política habitacional se suman a otros proyectos que buscan, de manera integral, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna, como el nuevo Gimnasio padre Mario Zavattaro y la posibilidad de construir una piscina semiolímpica, cuyo proyecto ingresará en septiembre y que, si todo marcha según lo previsto, podría ejecutarse ya el próximo año.