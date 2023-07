Ministerio de Ciencia anuncia a los nueve integrantes de la Comisión contra la Desinformación

Representantes de la Academia, de la sociedad civil vinculados al análisis de la desinformación y de fact checking, sesionarán durante un plazo máximo de un año y emitirán dos informes sobre diagnóstico de este fenómeno.

Este miércoles, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación dio a conocer los nombres de los nueve integrantes de la Comisión contra la Desinformación.

De acuerdo al decreto n. 12 publicado en el Diario Oficial el 12 de junio pasado, esta instancia incluirá a dos representantes de universidades estatales; un (a) representante de una universidad privada incluida en el artículo 1° del D.F.L. No 4, de 1981, del Ministerio de Educación; un (a) representante de una universidad privada no incluida en el artículo 1° del D.F.L. No 4, de 1981, del Ministerio de Educación; un (a) representante de una universidad cuya sede principal se encuentre fuera de la Región Metropolitana; tres representantes de una ONG, fundación o de la sociedad civil, indistintamente, cuyas actividades se relacionen con el objeto de la Comisión, y un (a) representante de una organización de Fact-Checking.

El objeto de la comisión es “asesorar al ministro o ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y al ministro o ministra secretario(a) general de Gobierno, en los aspectos que permitan analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local en Chile”.

Los expertos de la comisión trabajarán ad honorem y el Ministerio de Ciencia prestará el apoyo administrativo para su adecuado funcionamiento.

La sesión constitutiva se realizará en las dependencias del Ministerio de Ciencia, en una fecha a confirmar durante la próxima semana. Sus integrantes, en el orden antes descrito, son:

Lionel Brossi Garavaglia: Académico de la Universidad de Chile. Profesor asociado y director del Núcleo Inteligencia Artificial y Sociedad de la Facultad de Comunicación e Imagen. Es Faculty Associate del Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard y sus líneas de investigación son Inteligencia Artificial y sociedad, calidad de la información, tecnologías y derechos de niños, niñas y adolescentes.

Claudio Elórtegui Gómez: Académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Licenciado en Comunicación Social y Periodista, PUCV. Magíster y Doctor en Periodismo y Cs. de la Comunicación; U. Autónoma de Barcelona. Director de la Escuela de Periodismo PUCV. Investigador en comunicación política, forma parte del equipo de investigación DEEP (Demoscopía Electrónica del Espacio Público), programa de la PUCV que analiza la relación entre las redes sociales y los fenómenos políticos en Chile.

Ingrid Bachmann Cáceres: Académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctora en Periodismo, University of Texas at Austin, Estados Unidos. Magíster en Lingüística y Licenciada en Información Social y periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Experta en desinformación, lidera FONDECYT, es directora del Núcleo Milenio NM NUDOS y ha publicado diversos trabajos de investigación sobre estos temas.

Pedro Anguita Ramírez: Abogado, Doctor en Derecho, experto en regulación constitucional y legal de los medios de comunicación social, libertad de expresión y protección civil y penal de las personas frente a la actividad de empresas informativas y acceso a la información. Director del Programa Doctoral en Comunicación en la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes y autor del libro “El Derecho a la Información en Chile”, entre otras variadas investigaciones sobre el tema.

María José Escobar Silva: Magíster en Ingeniería Civil Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María. Doctora en Procesamiento de Imágenes y Señales del INRIA, Francia. Es académica del Departamento de Electrónica de la UTFSM, investigadora del Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (AC3E) y colaboradora del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA). Actualmente, se desempeña como directora general de Vinculación con el Medio de la UTFSM y presidenta de la Gobernanza de Emprendimiento e Innovación de la Región de Valparaíso, EIVA. Consejera del Comité Regional de Desarrollo Productivo de Corfo Valparaíso.

Patricia Peña Miranda: Directora Fundación Datos Protegidos. Periodista y Licenciada en Comunicación Social. Magíster en Comunicación Social, Universidad Diego Portales. Académica e investigadora de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile en los cursos del área de periodismo/ comunicación digital y desarrollo de proyectos digitales. Coordinadora del Diplomado de Postítulo en Proyectos de Comunicación Digital y profesora del Magíster en Comunicación Política.

Juan Carlos Lara Gálvez: Abogado, licenciado en Derecho por la Universidad de Chile, Master of Laws con certificación en derecho y tecnología en la Universidad de California, Berkeley. Es director ejecutivo en Derechos Digitales, organización de defensa y promoción de los derechos fundamentales en línea, donde anteriormente se desempeñó como director del equipo de investigación y políticas públicas. Anteriormente, fue abogado independiente y consultor en temas vinculados a la libertad de expresión, la propiedad intelectual, la protección de datos personales, el acceso al conocimiento y la labor académica en el entorno digital. Tiene experiencia como investigador, instructor, conferencista y litigante, como también en el liderazgo de equipos dedicados a la incidencia a favor de los derechos humanos.

Paulina Ibarra Araya: Licenciada en Comunicación y Ciencias Políticas por la Universidad Marymount y máster en Comunicación de la Universidad de Georgetown. Experta en género, gobierno abierto y derechos humanos, con énfasis en América Latina y el Caribe. Directora ejecutiva de la Fundación Multitudes, miembro de CIVICUS y de UNCAC, entre otras instancias. Desde Multitudes, dirige el Observatorio de Mujeres contra la Desinformación y Fake News. Participó en la Cumbre de Alto Nivel de la OECD sobre Democracia y Confianza con el tema de desinformación política de género; en la 26ª edición de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en las Naciones Unidas en Ginebra y en la 67ª Comisión Sobre el Estatus de Mujeres en la ONU (NY) sobre mujeres y democracia. Actualmente es becaria de Vital Voices.

Fabián Padilla Arenas: Periodista de la Universidad de Santiago de Chile y estudiante de doctorado en Ciencias de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Director y editor general de Fast Check CL, medio ganador del Premio Periodismo de Excelencia 2019 en categoría Digital-Innovación, primer medio de fact checking certificado por IFCN y partner local de Meta en Chile. Ha sido profesor de Periodismo Digital y Fact Checking en la Universidad Central de Chile y profesor de Marketing Digital en la Universidad de Santiago de Chile. Es estudiante Ph.D asociado a Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD).