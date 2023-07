Ministra del Trabajo Jeannette Jara participa en seminario de la Sofofa sobre la ley 40 Horas y llama a acuerdo por reforma de pensiones

La secretaria de Estado abrió el foro “Implementando las 40 horas: Desafíos y Oportunidades”, organizado por el gremio de los industriales y Caja 18.

Santiago, 06 de julio de 2023. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, señaló esta mañana que la ley que reduce gradualmente la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, aprobada este año por el Congreso, “tiene un fin muy relevante, que es contribuir a la mejor calidad de vida de las personas y abrir una ventana de oportunidad para la empresa y también en materia de productividad”.

En ese sentido, en el seminario “Implementando las 40 horas: Desafíos y Oportunidades”, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril y la Caja 18, la secretaria de Estado destacó que “sin duda, la menor fatiga laboral, la jornada menos extensa de las que hoy día han visto los trabajadores, van a incidir positivamente a mejorar tanto el compromiso como la productividad de la empresa”.

Además de agradecer la invitación al espacio, la ministra Jara destacó el diálogo y el acuerdo entre los diversos actores como un hito que permitió la aprobación de la Ley 40 Horas en el Congreso. “Aquí lo más relevante es decirles que esto lo logramos. No lo logró el Gobierno, no lo logró la oposición, no logró el oficialismo. Lo logramos, lo logramos empleadores, trabajadores, Gobierno y el Parlamento, oficialismo y oposición”, dijo.

En tanto, la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, manifestó en la actividad que en el gremio “compartimos el anhelo por mejorar la calidad de vida de todos los trabajadores y trabajadoras de Chile, pero consideramos crucial que esta legislación vaya de la mano con acciones concretas para aumentar la productividad y reducir la informalidad laboral”.

Complementó, respecto de los desafíos de la implementación de esta ley, que “es necesario un esfuerzo conjunto tanto por parte de los empleadores como de los trabajadores. En primer lugar, se debe entender que la gradualidad y la flexibilidad es clave para que el mercado se adapte al cambio, especialmente en el caso de las empresas de menor tamaño, pero además se debe invertir en capacitación y tecnologías para mejorar la eficiencia y productividad”.

Acuerdo por pensiones

La ministra Jara señaló que espera que la misma disposición al diálogo y al acuerdo sea la que prime en la discusión por la reforma al sistema de pensiones que impulsa el Ejecutivo, iniciativa que en enero fue aprobada en general en la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputadas y Diputados y que esta semana comenzó su discusión particular en dicha instancia.

“Espero que como espíritu nos permita también confluir en una reforma previsional tan necesaria y que se hace bien difícil, porque hay mucho incentivo a que cada uno se quede en su propia trinchera y que cada uno se quede conforme con su propia propuesta y siga enamorado de su propia idea. Pero eso, en la vida de las personas, no genera ningún cambio”, manifestó.

Añadió que “quienes estamos en la política contingente, tenemos el deber de ponernos de acuerdo. Por Chile y los chilenos. No por un gobierno, no por un sector, de oficialismo u oposición. Sino que, al igual que en las 40 horas, por la patria, por las personas y por los jubilados en particular”.

Diálogo con expertos

Posteriormente, el seminario contó con un panel de conversación integrado por Marcelo Soto, ex subsecretario del Trabajo, profesor de la Universidad de los Andes, abogado socio de UH&C y miembro de la Mesa Laboral de Sofofa; Gabriela Ugalde, gerenta de recursos humanos de CCU; y Paula Muñoz, gerenta de gestión de personas de Caja 18, quienes analizaron diversos temas como el nuevo artículo 22 del Código del Trabajo, las jornadas extraordinarias y excepcionales, las medidas de adaptabilidad, de conciliación de vida familiar y trabajo, entre otros.