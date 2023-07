Municipalidad de Puerto Natales se refiere a vinculación con la ONG FIMA

En respuesta a la discusión pública generada por la vinculación de la Ilustre Municipalidad de Natales con la ONG FIMA (Corporación Fiscalía del Medio Ambiente), informamos a la comunidad lo siguiente:

Dicha relación está dada por un contrato de Prestación de Servicios Especializados, por un monto aproximado de $7.800.000 (siete millones ochocientos mil pesos), el cual tuvo por objetivo asesorar a la Unidad de Medio Ambiente y a la Secretaría de Planificación Comunal (SECPLAN) de la Municipalidad, en el proceso de elaboración e ingreso de la solicitud de declaración del borde costero como humedal urbano. Lo anterior, permite promover un desarrollo sustentable y la protección de la biodiversidad de la comuna; elementos necesarios para trabajar en el avance serio y responsable de nuestro Plan Regulador Comunal.

Como I. Municipalidad de Natales, no contamos actualmente con profesionales que posean la especialidad y/o estén capacitados en la declaración de humedales urbanos. Es por ello, y debido a la necesidad imperiosa de declarar el borde costero como humedal, es que se tomó contacto desde SECPLAN con FIMA, para coordinar la prestación de sus servicios especializados.

Tal proceso, se encuentra amparado en nuestras facultades y atribuciones como municipio de contratar asesorías bajo la glosa de “Servicios Personales Especializados”, siempre que no contemos internamente con este tipo de profesionales. Todo lo anterior, legalmente respaldado a través de Mercado Público.

Este único contrato con la ONG FIMA, para la entrega de servicios profesionales especializados fue por un periodo de 6 meses (de julio a diciembre de 2022), de los cuales, a la fecha se han cancelado solo $3.500.000 aproximadamente, debido a que la entrega de todos los servicios comprometidos, ha quedado inconclusa.

FIMA es reconocida dentro de la región por su trabajo con las comunidades y municipios en justicia ambiental. La ONG capacitó a los funcionarios municipales de la Unidad de Medio Ambiente en la aplicación de la Ley 21.202 como herramienta jurídica para el cumplimiento de objetivos ambientales a nivel comunal. Además, entregó saberes fundamentales a la comunidad en relación a la nueva ley y sus implicancias medioambientales, a través de diversos talleres dirigidos a actores de la sociedad civil.

No existe ningún desvío de fondos públicos, ni uso inadecuado de estos. Tampoco un contrato que podría definirse como millonario o irregular. Todo el proceso se ajustó a derecho y fue fundado en documentación pública. Lamentamos la desinformación que nos relacionan con la ONG, la cual quedó suspendida por las observaciones existentes actualmente. Respetamos las opiniones vertidas, sin embargo, han existido datos que no concuerdan con la realidad documentada por esta Municipalidad.

Es fundamental destacar la responsabilidad inequívoca de la I. Municipalidad de Natales con la legalidad en todas las etapas de este proyecto. En este sentido, se ha establecido claramente que no se realizarán pagos por actividades no acordadas o no ejecutadas por parte de la ONG contratada. Esta medida garantiza el uso adecuado de los recursos públicos y respalda el compromiso de la Municipalidad con una gestión eficiente y responsable. Reafirmamos nuestro compromiso irrestricto como Alcaldía Ciudadana de defender la probidad y transparencia, dispuestos a entregar la información necesaria sobre el uso de fondos públicos.