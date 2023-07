Presidente de la Cámara de Diputados entregó cuenta pública ante el Congreso Pleno

En su discurso, Vlado Mirosevic destacó la amplia cantidad de leyes despachadas sobre seguridad pública, en orden a los acuerdos alcanzados con el Senado y el Ministerio del Interior. También se refirió a propuestas destinadas a mejorar la situación laboral y de las familias chilenas, junto con los desafíos pendientes como, por ejemplo, en materia energética y empleo.

Cumpliendo con el mandato constitucional, los Presidentes de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic (PL), y del Senado, Juan Antonio Coloma, rindieron la novena cuenta pública del Congreso Nacional.

La ceremonia se realizó ante el Congreso Pleno y con la especial asistencia del Presidente de la República, Gabriel Boric, y otras autoridades del país.

En su intervención, el titular de la Cámara resaltó que, en su periodo, buscó aportar a una mejor convivencia cívica y democrática en la Corporación. A su vez, procuró crear un espacio capaz de reconectar con la ciudadanía y no ser indiferentes a las urgencias sociales de Chile.

Sostuvo que un pilar de la presente gestión fue reponer una ética de la responsabilidad y el respeto. Así, destacó que, ayer, se cumplió con la concreción de un nuevo Reglamento de la Cámara.

“Quien no esté a la altura de una convivencia democrática será sancionado con la mitad de su sueldo; no podrá liderar comisiones de trabajo, ni tampoco nos representará institucionalmente como Cámara en Chile o el extranjero. Sin un orden mínimo, no seremos capaces de sintonizar con el Chile de hoy, ni menos, con el Chile del mañana”, remarcó.

Seguridad

El legislador resaltó el acuerdo alcanzado entre la Cámara, el Senado y el Ministerio del Interior para avanzar en la “agenda de seguridad”. Ello permitió la tramitación y despacho, en tiempo récord, la mayor cantidad de leyes relativas a este ámbito. Entre ellas mencionó las leyes antisicariato, antiextorsión y antisecuestros; y la que entrega más competencias a Gendarmería.

También recordó en esta novena cuenta pública del Congreso Nacional la ley que aumenta la condena por porte de armas en espacios masivos, así como la Ley Nain-Retamal.

“Entregamos una mayor protección a los funcionarios de Carabineros, Gendarmería, Policía de Investigaciones y de aeronáutica civil, aumentando las penas para quienes ataquen a sus funcionarios. Esto, a propósito de los cobardes asesinatos a los mártires de nuestras policías”, remarcó.

Asimismo, anunció que este miércoles se aprobará una ley que mejora los criterios para la prisión preventiva. Y, en las próximas semanas, se despacharán las leyes contra el robo de vehículos, sobre usurpaciones, de libertad condicional, de reincidencia y contra los celulares en cárceles.

El Presidente Mirosevic observó que aún resta trabajo por hacer en la materia, por lo que conminó a seguir en esta senda. En tal plano, llamó a su pares a completar la agenda de seguridad con los temas pendientes, como son la Defensoría de las víctimas y el Ministerio de Seguridad Pública.

En un ámbito relacionado, relató que se abordaron normas para la expulsión de personas condenadas por tráfico de drogas o contrabando. De tal modo, se agilizarán los más de 10 mil procesos de expulsión pendientes. Igualmente, se amplió las facultades de Carabineros y PDI en el control preventivo de migrantes en situación irregular.

Economía, trabajo y desarrollo

En materia económica, Mirosevic partió resaltando la concreción de un nuevo royalty minero. Este aportará más de 1.500 millones de dólares al año a las arcas municipales a lo largo de nuestro país. Además, permitirá financiar derechos sociales, en materia de salud, educación y pensiones.

Otras leyes que tendrán impacto directo para las y los trabajadores de Chile, es la reducción de la jornada laboral a 40 horas. De igual modo, la iniciativa que aumentó el sueldo mínimo a 500.000 pesos y la denominada Ley “Papito Corazón”.

Otro punto observado es el energético. “Este pequeño lugar al sur del mundo, no sólo puede auto abastecerse de energía, sino que puede ser crucial para muchos otros países. Podríamos generar hasta 70 veces más energía de la que somos capaces de consumir”, enfatizó.

En este plano, recalcó que la Cámara aprobó la ley que promueve la electro movilidad en nuestras calles. También, la Ley de cuotas de energías renovables, que pretende alcanzar una meta del 20 al 60% anual al año 2030. “Con esto, vamos a descarbonizar nuestra matriz energética”, sentenció.

En todo caso, señaló que los avances económicos deben implicar, necesariamente, un “pacto social”. Que la nueva riqueza que se va a generar en torno a la economía verde tenga una justa repartición. “Un Chile donde nuestra economía sea fuerte y competitiva y, a su vez, que no deje a nadie atrás”, precisó.

Además, Vlado Mirosevic llamó al Presidente Boric a enfrentar el tema laboral con visión de futuro, dando como ejemplo la demanda por programadores digitales. “Aquí hay una gran oportunidad para Chile (…) fijemos la meta de 100 mil programadores en seis años”, alentó.

En este marco, el parlamentario, igualmente, invitó a abandonar el pesimismo y la desidia. “Volvamos a creer en Chile, en nuestro pueblo que es inmensamente noble y virtuoso. Volvamos a creer y ser guardianes de que cada chilena y chileno tenga su oportunidad en la vida”, acotó.

Probidad

En su discurso en esta novena cuenta pública del Congreso Nacional, el Presidente Mirosevic hizo una reflexión sobre el tema de la probidad en el ámbito público. Así, recalcó que las ambiciones personales por el poder no justifican ningún atajo.

Por otra parte, sostuvo que es necesario elevar los estándares de probidad. “Como representantes electos, tenemos la responsabilidad de actuar en beneficio del interés público, dejando de lado cualquier interés personal. Debemos rechazar cualquier forma de favoritismo, nepotismo o tráfico de influencias, porque estos actos han violentado y violentan a ese Chile que lucha día a día por parar la olla”, comentó.

En dicho contexto. estimó esencial que la próxima Mesa habilite la discusión de una agenda de probidad. Consideró que la corrupción destruye nuestras instituciones, la democracia y las confianzas. Por ello, no se debe aceptar ni tolerar.

Por otra parte, celebró la reacción del Presidente Boric al convocar a un equipo transversal de expertos para proponer todos los cambios que sea necesario para terminar con la discrecionalidad. Asimismo, para ser rigurosos con que cada fundación que trabaje con el Estado tenga la experiencia, sea idónea y compita para hacerlo. “Que no se repitan casos como el de la Fundación Democracia Viva”, planteó.

El legislador liberal pidió anteponer el amor a Chile como el caudal creador y generador de acuerdos. “A 50 años del trágico 11 de septiembre de 1973, les digo, cuidemos nuestra democracia. Que tanto costó reconquistar”, recalcó a la audiencia.

Agregó en este plano que es una ocasión propicia para confirmar el compromiso incondicional con los derechos humanos y con la democracia, para que nunca más en Chile se vuelvan a repetir los horrores que vivieron miles de compatriotas.

Finalmente, conminó a seguir construyendo país. “Los invito a seguir construyendo un Chile más justo, un Chile libre, reflejo de nuestro trabajo y valores como República”, concluyó.