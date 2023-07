Selección argentina de balonmano arribó a Punta Arenas para enfrentarse al equipo chileno

Los apodados Gladiadores, se medirán ante el conjunto nacional liderado por los magallánicos Emil y Erwin Feuchtmann, este jueves y viernes a las 19 horas en el gimnasio fiscal.

Se acabó la espera y ha solo horas para que se viva el primer partido de las dos exhibiciones que brindarán las selecciones de balonmano de Chile y Argentina, esta cita sin precedentes en la capital regional de Magallanes, ya genera altas expectativas. Es que, sobre este lunes y martes en sus dos puntos de reparto, se agotó en menos de 15 minutos todas sus entradas gratuitas para ambos cruces, luego de que cientos de amantes del handball comenzarán a formar filas hasta tres horas antes de la ventana de entrega programada.

Es así como durante la mañana de este miércoles, el plantel trasandino realizó su primer entrenamiento en el gimnasio fiscal de cara a sus dos partidos con el seleccionado nacional. Con figuras que militan en Europa y Brasil, la albiceleste de balonmano conocida como los Gladiadores, brindó una práctica abierta al público, para luego ser recibidos por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

En el lugar, el jefe comunal, conversó con el cuerpo técnico de Argentina, al cual le dio la bienvenida y agradeció por animarse a brindar un espectáculo deportivo de tamañas características para la ciudad. “De los 15 jugadores extranjeros que arribaron, 12 militan en Europa, es decir, estamos hablando de selecciones adultas que vienen con sus titulares y que son favoritas en los próximos Juegos Panamericanos 2023”, sostuvo el edil, quien agregó que “este gran evento que se logró materializar, es gracias a un trabajo cien por ciento realizado por la Fundación de Deportes de la Municipalidad de Punta Arenas, por eso quiero insistir nuevamente en que la fiesta deportiva que se va a vivir próximamente a nivel nacional, tiene que tener también un pie en regiones”.

“Las entradas se fueron en menos de 15 minutos, hubo fila para acceder a ellas desde tres horas antes, y ahora todos me dicen por qué no hay un polideportivo, a lo que responde que, nosotros lo votamos, pero algunos concejales no lo quisieron. El resultado es que, con un espectáculo de esta magnitud que es para miles de personas, lo tenemos que realizar en un gimnasio que tiene un aforo máximo de 600 espectadores”, concluyó Radonich.

Por su parte la selección chilena de balonmano con sus 16 figuras radicadas en Europa, arrancó su jornada en la sala de máquinas del recinto deportivo local, para luego hacer un trabajo en cancha.

Una previa que ya calienta motores, con dos cruces que prometen hacer vivir, palpitar y sentir más de cerca a los habitantes del extremo sur del país, los próximos Juegos Panamericanos 2023 a realizarse en el norte del país.

De esta manera, los dirigidos por el español, Aitor Etxaburú, y bajo la garra de sus destacadas figuras, los hermanos y magallánicos, Emil y Erwin Feuchtmann; pretenden hacer pesar su localía ante una selección argentina que es una de las favoritas a quedarse en lo más alto de la próxima cita deportiva que se vivirá a partir de octubre.

Finalmente, solo resta decir, que ya está todo listo y dispuesto para que la comunidad puntarenense disfrute de dos grandes partidos de exhibición entre las selecciones de balonmano de Chile y Argentina, mañana jueves 13 y viernes 14 de julio, a partir de las 19 horas en el gimnasio fiscal.