SLEP Magallanes potenciará la educación tradicional como oferta formativa que fortalezca su rol dentro de las escuelas

· Director del SLEP reconoce el rol clave del educador o educadora tradicional, tanto para las comunidades de pueblos originarios como para el sistema educativo en general, al ser responsable de trasmitir este legado ancestral y cultural a las y los estudiantes.

Punta Arenas, 6 de julio de 2023.

Para informar del estado de avance de la instalación del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes y entregar detalles de cómo se concretará el traspaso de la educación en la región, el director del SLEP Magallanes se reunió con educadores y educadoras tradicionales de establecimientos municipales de la región.

Este primer encuentro permitió aclarar dudas y coordinar acciones para continuar con un trabajo colaborativo entre educadores tradicionales y el SLEP Magallanes.

En 2018 entró en vigencia el Decreto 301 que reglamenta la calidad del educador y educadora tradicional en los establecimientos educacionales con dependencia municipal, particular subvencionado y también de los Servicios Locales de Educación, entidades que han debido incorporar a estos educadores en el trabajo de aula. Este educador o educadora ha sido definido como la persona idónea para impartir la asignatura que contemple enseñanza de las lenguas y conocimientos culturales de los pueblos originarios, sus tradiciones, historia y cosmovisión propios de su pueblo, para transmitirlos a las y los estudiantes.

Los 14 educadores y educadoras tradicionales que han sido reconocidos por sus comunidades para enseñar, y que trabajan actualmente en aula en la región de Magallanes, son apoyados por la profesional Rosalía Elgueta, coordinadora del Programa Intercultural Bilingüe de la Seremi Educación de Magallanes, quien se encarga de vigilar que las orientaciones del Ministerio de Educación se concreten.

“De la reunión sostenida hoy con el director del SLEP Magallanes rescato la tranquilidad con que se fueron los educadores tradicionales, porque tuvieron la seguridad de que lo que viven hoy -de estar en julio y aun no poder trabajar en las escuelas por falta de materiales – no va a volver a pasar. Recordemos que ellos y ellas entregan una educación completamente diferente, porque es una educación no tradicional, en la que enseñan a los niños la cosmovisión de sus pueblos; es decir, entregan conocimientos desde el alma y que tenemos de alguna manera que rescatar”, valoró Rosalía Elgueta, profesional de la Secreduc Magallanes.

Por su parte, el director ejecutivo del SLEP Magallanes, Mario García Martínez, dijo que “estamos disponibles para trabajar colaborativamente con las y los educadores tradicionales, de manera de construir una oferta formativa que fortalezca su rol dentro de las escuelas y comunidades. Reconocemos que el educador o educadora tradicional es un actor clave tanto para las comunidades de pueblos originarios como para el sistema educativo en general, por ser conocedor y participante de las tradiciones, lengua y costumbres de su pueblo y ser responsable de trasmitir este legado ancestral y cultural a las y los estudiantes de un establecimiento”.

Finalmente, Alfonso Cárcamo, educador tradicional y que desempeña funciones en la escuela Padre Alberto Hurtado de Punta Arenas, dijo que “es una buena noticia trabajar con el SLEP a partir del próximo año, porque en lo que va corrido de este año, nos sentíamos desamparados como educadores tradicionales, pero hoy nos sentimos muy escuchados por el director del SLEP. Hemos trabajado en medio de mucha precariedad y ahora estamos trabajando con problemas que impiden que hagamos nuestra labor en las escuelas como falta de materiales, no ha habido una buena coordinación en la cantidad de horas de trabajo en aula, en julio aún no hemos podido entregar conocimientos sobre nuestras culturas. Recordemos que un pueblo sin memoria, no es pueblo”.