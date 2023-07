Trescientos niños, niñas y adolescentes disfrutaron del cierre de los Talleres de Invierno 2023

Fueron un total de 15 espacios recreativos que se dictaron durante estas vacaciones en época invernal.



Con una demostración de los talleres de combate y artes escénicas, la terminación de un trabajo de muralismo, una demostración de lo aprendido en cuerdas y senderismo, y la realización de una coreografía de baile k-pop; en las instalaciones de la Unidad de Infancia de la Municipalidad de Punta Arenas, se realizó el cierre de los Talleres de Invierno 2023.



De la actividad de término, participó el jefe comunal, Claudio Radonich, quien afirmó que «cuando comenzamos con esta convocatoria no pensamos que tantos pequeños y jóvenes iban a participar de estos talleres y, finalmente, logramos que tengan unas muy lindas vacaciones», sostuvo el edil, quien agregó que «fueron dos semanas de actividades que resultaron todo un éxito, por eso quiero agradecerles a las mamás y papás que nos dieron su confianza para que sus hijos puedan disfrutar de lo que realizamos como municipalidad», concluyó Radonich.



Fueron un total de 15 espacios recreativos de inscripción gratuita que albergaron a trescientos niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años de edad. Es así como, bajo la tutela de instructores especializados, los talleres de escalada, robótica, maquillaje, yoga, senderismo y cuerdas, muralismo, combate y artes escénicas, baile de k-pop, entre otros; fueron desarrollados bajo un ambiente cuidado y seguro en distintos horarios y lugares habilitados de la comuna.



Uno de los encargados que participó de este cierre, Marcelo Noria, instructor del taller de cuerdas y senderismo, manifestó que «cuando hablamos con el municipio sobre generar algo que sea entretenido para los chicos, pensamos en el trabajo de cuerdas como todo un desafío, y significó un gran aporte para los pequeños que se vieron felices de participar de una actividad que se desarrolló al aire libre».



Es así como estas dos nutridas semanas cargadas de lúdicas tareas, hicieron que estas vacaciones de invierno de los pequeños y más jóvenes habitantes de nuestra ciudad estuvieran llenas de entretención, color, aprendizaje y movimiento.



Parte de los pequeños protagonistas y usuarios de estos espacios, quisieron conversar de su experiencia y sacaron la voz por sus compañeros. Fue el caso de Noeri Gómez, participante del taller de muralismo, quien confesó que «fue muy divertido porque en vez de estar encerrada en mi casa, pude hacer algo productivo y a la vez divertirme». Por su parte, Kris Caro, integrante del mismo taller, afirmó que «fue una muy linda oportunidad donde pude conocer amigos y aprender más de la pintura, que es lo que me gusta». En tanto, Elizabeth Peña, usuaria del taller de escalada, sostuvo que «me gusto mucho lo que hicimos, no había tenido la oportunidad de realizar algo así y aprendí mucho».



Un cierre de talleres que contó con alrededor de doscientos apoderados que disfrutaron del desempeño de sus hijas e hijos, por medio de la supervisión de los distintos instructores que trabajaron bajo la asignación de tres grupos etarios que fueron de los 6 a 10, de 11 a 14, y de 15 a 18 años; conforme a las distintas exigencias que implicaron cada una de las 15 actividades que se desarrollaron.