Ante contingencia por nieve:Inspeccionan estado de ruta y escuchan necesidades de habitantes de zonas alejadas hacia Puerto Navarino

La delegada María Luisa Muñoz junto a personal de la Delegación Antártica Chilena, recorrió los 56 kilómetros que separan a esta localidad con Puerto Williams, en medio de disímiles condiciones tanto en el ámbito meteorológico como de superficie del camino. En la oportunidad, aprovechó de dialogar con personas que residen en estos sectores. Según el Aeródromo Guardiamarina Zañartu, se han acumulado 12 centímetros de nieve en la capital provincial, desde que comenzaron las intensas pero intermitentes precipitaciones el 1 de agosto pasado. Se prevé que este fenómeno continúe, con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, razón por la cual la provincia fue incluida en la Alerta Temprana Preventiva en las últimas horas.

Con el fin de inspeccionar el estado de la Ruta Y-905 en medio de la contingencia meteorológica y escuchar las necesidades de las personas que residen en el sector, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, encabezó una comitiva para recorrer el camino que une a Puerto Williams con Puerto Navarino.

A tempranas horas de esta jornada, personal de la Delegación de dicha zona austral inició el trayecto hasta la mencionada localidad ubicada a 56 kilómetros al noroeste de la capital provincial. Esta acción se realizó bajo disímiles condiciones meteorológicas que variaban desde precipitaciones de lluvia, aguanieve y nieve –todas ellas guiadas por su eterno acompañante: el viento suroeste-, hasta momentos en que las nubes se abrían paso a un azulado cielo, desde donde los rayos de sol daban otras tonalidades al blanquecino y verdoso paisaje.

La delegada Muñoz consideró que el estado de la ruta se encontraba asequible, con tramos con abundante nieve en la ida, la que se vio disminuida en el retorno a Puerto Williams producto del deshielo, viento, sol, huella vehicular y los trabajos de despeje que llevaban a cabo maquinarias dispuestas por el convenio entre la Dirección Regional de Vialidad y la empresa Transportes Hugo Rojas.

El traslado se efectuó con precaución en una camioneta fiscal con clavos instalados en sus ruedas, especialmente adecuados para este tipo de terreno, circulando principalmente por la ondulante zona costera de la ribera norte de Isla Navarino y ciertos sectores donde se observaron árboles podados aledaños al camino, acción realizada por dicha empresa para facilitar el tránsito vehicular.

“Hoy día nos encontramos con la empresa que está haciendo el despeje de la ruta. Están en coordinación previa para mantener la ruta despejada, porque sabemos que las condiciones durante estos días vienen con bastante nieve y también escarcha, entonces, la idea es organizarse para mantener una ruta despejada y poder transitarla. Reiteramos el llamado a vecinos y vecinas que transiten por esta ruta, a mantener la precaución, así como usar clavos o cadenas en sus vehículos, ya que es obligatorio. También, mantener una velocidad reducida en este lugar. La idea es evitar cualquier situación que después tengamos que lamentar”, manifestó la delegada Muñoz.

En este mismo despliegue territorial, la máxima autoridad provincial tuvo oportunidad de reunirse con la familia naval Orellana Olivares que reside en la Alcaldía de Mar de Puerto Navarino, así como también con María Candelaria Alvarado, mujer de 82 años que vive en la zona rural de Lum. La delegada Muñoz escuchó las principales necesidades de los mencionados habitantes de estas zonas alejadas, como conectividad de transporte terrestre y marítimo, telecomunicaciones, energía, pequeña agricultura, acceso a salud, entre otros.

Alvarado, quien hace más de 30 años vive en dicho sector ubicado a 37 kilómetros de Puerto Williams, mencionó que, pese a las actuales precipitaciones de nieve, este invierno se ha caracterizado por tener menos nevazones, pero más viento, escarcha y heladas. Esto ha provocado que no se traslade recurrentemente a la capital provincial, por temor a caerse. Eso sí, destacó la mantención del camino y el servicio de transporte terrestre subsidiado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. “Ellos (los choferes) me pasan a dejar afuera de mi casa, entonces yo me embarco, y cuando me vuelvo, lo mismo. Es gente muy servicial, muy buena gente, que uno conoce de años acá”, comentó.

Al respecto, la delegada Muñoz destacó la relevancia de la conectividad terrestre en estas zonas. “No ha nevado tanto como otras veces, y quizás una de las ventajas que pueda haber de esto, es mantener la ruta abierta, con la mantención que está haciendo esta empresa. Esto hace también que el servicio de transportes que está realizando viajes hacia los sectores de Puerto Navarino y Caleta Eugenia, tenga una continuidad, y, a través de ellos, puedan trasladarse”, complementó.

Cabe recordar que desde la noche del martes 1 de agosto, en Isla Navarino se han precipitado intensas pero intermitentes nevazones, acompañadas por fuertes vientos y bajas temperaturas. Estas condiciones han sido secundadas por precipitaciones de lluvia, aguanieve y ciertos períodos de condiciones estables. De acuerdo al Aeródromo Guardiamarina Zañartu de Puerto Williams, desde dicha fecha y hasta las 15:00 horas de hoy jueves 3 de agosto, se han registrado 12 centímetros de nieve acumulada. Mientras el Centro Meteorológico Regional Austral prevé que este fenómeno continúe durante el resto de esta semana, Senapred incluyó a la Provincia Antártica Chilena en la Alerta Temprana Preventiva por viento, puesto que se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora entre la noche de este jueves y mañana viernes.