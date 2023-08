Brechas en el ecosistema del libro: gasto y política pública en Chile | Descarga el libro LOM en forma gratuita

“No hay ciudadano si no hay comprensión profunda del discurso público. No hay comprensión profunda del discurso público si no hay pensamiento crítico. No hay pensamiento crítico si no hay lectura crítica. Y no hay lectura crítica si no hay millones de libros distintos que nos permitan ver múltiples miradas del mundo, en una bibliodiversidad infinita como la diversidad del universo y de la vida”, señala el prologuista de este libro.

De allí la importancia de esta publicación, cuyo tema central, y que articula todo el trabajo, es que el gasto público en Chile en el área de fomento de la lectura y el libro no se corresponde con políticas explícitas para ello. Existiendo políticas públicas aprobadas que dirigen la estrategia para el libro y la lectura, lo que se gasta públicamente (en compras públicas, en programas de fomento, etc.) no necesariamente va en la misma dirección, y en algunas dimensiones apunta a la dirección opuesta.

La concentración económica y la toma de decisiones se opone a la democratización de la lectura y el libro, con ello a la bibliodiversidad, y esta oposición está ocurriendo en Chile y es lo que este estudio busca revelar.

Ddescargue este libro aquí:

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0275/1568/2868/files/Brechas_en_el_ecosistema_del_libro..pdf?v=1690235796