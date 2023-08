Concejal de Punta Arenas Jorge Risco solicita al Alcalde respuestas sobre el pago a una emisora nacional para transmisión del festival



Muy molesto se manifestó el concejal y presidente de la comisión de cultura sobre el

presunto pago que se le hará a una emisora nacional para la transmisión del festival en la

Patagonia, según explicó se enteró por terceros sobre esta decisión que habría tomado la

autoridad comunal en desmedro de los medios de comunicación regionales que hacen un

tremendo esfuerzo para la transmisión de este evento cultural y que también realizan

cadenas con otras emisoras o medios nacionales.

«No entiendo que se tomen medidas de estas características sin consultar con la comisión,

es lamentable que no se de el lugar que se merecen a nuestros medios locales que son

quienes por años han llevado adelante la transmisión de este evento, que si hoy tiene

prestigio nacional e internacional es precisamente gracias a los medios locales», señaló el

edil.

Agrego que he enviado al Alcalde un oficio para que responda sobre esta medida, según

información extraoficial serían alrededor de 5 millones de pesos, que se cancelarán a una

emisora nacional, sin siquiera informar a la comisión al respecto, espero una explicación

sobre esta decisión que me parece totalmente inoportuna y arbitraria