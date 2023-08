Constatan nueve hechos de violencia contra personal de salud de Puerto Williams

– Estos resultados, obtenidos tras una encuesta realizada por el Hospital Comunitario Cristina Calderón a 38 funcionarias y funcionarios, se componen de ocho agresiones verbales y una física. Ante ello, autoridades proyectan crear un protocolo local que sea difundido a la comunidad, generar contenido informativo y educativo, y capacitar a trabajadoras y trabajadores del sector en cuanto a hechos que serían denunciables ante Carabineros.

En el marco de la segunda sesión de la Mesa de Seguridad para Funcionarias y Funcionarios de la Salud en la Provincia Antártica Chilena, se dieron a conocer nueve hechos de violencia contra personal del Hospital Comunitario Cristina Calderón, efectuados por usuarios que se encontraban en dicho recinto ubicado en Puerto Williams.

Durante esta instancia, realizada en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, la directora del mencionado establecimiento de salud, Constanza Calisto, informó que de esta cifra, ocho sufrieron agresiones verbales y una física, diagnóstico que se generó tras una encuesta realizada en el último mes a 38 funcionarias y funcionarios que actualmente cumplen funciones en este centro hospitalario, cuyos períodos laborales varían desde que se inauguró el establecimiento hace siete años atrás hasta los presentes días.

Al conocer estos resultados, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, quien encabeza esta mesa local, mencionó que “para nosotros es importante conocer el diagnóstico de Puerto Williams, a qué están expuestos los funcionarios y cómo vamos a generar acciones y trabajar en forma colaborativa todos los que somos parte de esta mesa para erradicar la violencia contra personal de la salud”.

Al respecto, Calisto aseguró que urge la necesidad de trabajar conjuntamente con los gremios de salud para crear un protocolo local, enfocado en la realidad de la capital provincial. “De esa manera, nosotros pudiésemos difundirlo ampliamente tanto a los funcionarios del establecimiento como a la comunidad, para que ellos (los funcionarios) se puedan sentir protegidos y para que también la gente empiece a tener consciencia de una de las responsabilidades que ellos tienen frente a la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, que es primordialmente el respeto hacia la gente que trabaja en el hospital”, sostuvo.

Asimismo, la directora del hospital local recalcó que si bien la violencia física es menor en este diagnóstico, no deja de ser importante. Y en cuanto a las agresiones verbales, explicó que “la gente se frustra porque, por ejemplo, no hay horas médicas, y tienden a no utilizar las canales formales para establecer una queja y terminan, de alguna manera, desahogándose con el funcionario que se encuentra en ese momento en frente. Creo que ésa es una de las cosas que tenemos que tratar de reforzar, que es el hecho de seguir los conductos normales, que en este caso son los reclamos a través de la oficina de OIRS, que está ubicada en el segundo piso de nuestro establecimiento. Atiende en el horario diurno y posterior al horario, es nuestra enfermera de turno de la urgencia quien recepciona estos reclamos, sugerencias y felicitaciones también”.

De igual manera, tanto Muñoz como Calisto coincidieron en que la realidad local de Puerto Williams, al ser una ciudad pequeña y cuya población es de poco más de 2 mil habitantes, genera una alta probabilidad de reencuentro entre persona agredida y agresor o agresora fuera del horario laboral y de las propias dependencias hospitalarias. “Eso no puede repercutir fuera del establecimiento”, indicó Calisto. “Estos son problemas que se tienen que resolver a un nivel institucional, donde nosotros tenemos la responsabilidad de responderle al paciente. Podemos hacer planes de mejora para que estas cosas no vuelvan a suceder, sin embargo, esto no debiese traspasar nuestro horario laboral. Y nosotros, como funcionarios, debiésemos estar en el derecho de poder transitar tranquilamente por todas las calles, poder ir a un lugar, a una actividad comunal, donde no se sienta el miedo de que va a estar alguna familia en particular o alguna persona que ha sido agresiva con nosotros”, profundizó.

Además de la creación de un protocolo local, ambas autoridades mencionaron la intención de desarrollar cápsulas educativas e informativas dirigidas a la comunidad, enfocadas en la seguridad pública en el ámbito de la salud, así como también realizar, junto a funcionarios de la IV Comisaría de Carabineros de Puerto Williams, una capacitación a personal del hospital con respecto a cómo denunciar o qué tipo de delitos serían las principales razones para comunicarse inmediatamente con la institución policial.

Cabe recordar que esta mesa provincial, cuya conformación se efectuó a fines de junio pasado, nace de una iniciativa a nivel nacional entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio de Salud, parlamentarios, Colegio Médico y gremios de la salud. Todos ellos acordaron la conformación de mesas de trabajo a nivel regional y provincial, con el fin de descentralizar estas instancias y mejorar la seguridad de funcionarias y funcionarios de la salud. En la reciente reunión, además de Muñoz y Calisto, estuvo presente personal de la Delegación, Carabineros, Hospital Naval, así como también dirigentes de Fenats Base Puerto Williams y Fenpruss.