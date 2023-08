Coordinadora Popular 50 Años invita a jornada «Niños y Niñas, Memoria y Futuro» en Punta Arenas

Este Sábado, 5/8/2023, 3PM – en calle Mejicana 252, Punta Arenas.

Para el próximo fin de semana en el Día de la Niñez queremos ir más alla de lo comercial y hacer memoria y proyectarnos al futuro. Queremos recalcar que en 1970 el Programa de la Unidad Popular (UP) hablaba de la importancia de los niños y niñas para el futuro de un país en transformación.



Hoy en día, a aquello le sumamos el cuidado de las infancias, la mapaternidad compartida, crianza respetuosa, maternidades libres, felices y conscientes, con un Estado y una sociedad que acojan las demandas de quienes cuidan de los primeros meses de los recién nacidos.



«Niñas y niños: Futuro y Memoria» será una jornada de participación familiar, donde hombres y mujeres están invitados a este tipo de actividades, sean o no padres. Creemos que todes somos responsables del desarrollo de las nuevas generaciones.



Estaremos compartiendo una tarde de juegos y cuentacuentos. Pintaremos un lienzo colectivo. Tendremos un espacio para el trueque de accesorios de bebés, «trae lo que ya no necesitas y llévate lo que te hace falta», y estaremos con dos amigas profesionales que facilitarán talleres abiertos y gratuitos.



Daniela Guenchocoy (@dani.guenchocoy) facilitará el taller de Lactancia Materna a las 15:30 hrs.



Constanza Cárdenas (@coni_raiquen) facilitará el taller de Porteo Mei Tai a las 17 hrs. (Trae tu Mei Tai que viene en el ajuar del Chile Crece Contigo, sino te facilitamos uno.)



Todo esto en La Idea (@laideacultural) Mejicana #252 el sábado 5 de agosto a partir de las 15 hrs.



Tejamos juntes los 50 años.

Coordinadora Popular Magallanes 50 Años